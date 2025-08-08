Bulgaria aplica ya el doble etiquetado previo a la adopción del euro el 1 de enero de 2026

The Swiss voice in the world since 1935

Varna (Bulgaria), 8 ago (EFE).- Bulgaria, que adoptará el euro el próximo 1 de enero, ha comenzado a aplicar este viernes la obligatoria doble visualización de los precios de bienes y servicios, en la moneda única y en la leva.

Ambos precios deben estar escritos con el mismo tamaño en las etiquetas y los comerciantes tienen un plazo de dos meses para adaptar el software de sus cajas registradoras a la normativa.

La equivalencia se ha fijado en 1,955 levas por euro.

La Ley de Adopción del Euro estipula que, desde el 8 de agosto de este año hasta el 8 de agosto de 2026, los comerciantes de bienes y servicios deben mostrar sus precios en levas y euros.

El pasado junio, las instituciones europeas dieron su consentimiento oficial para que Bulgaria, que entró en la Unión Europea en 2007, asuma el euro a partir del 1 de enero de 2026.

El Gobierno búlgaro tiene la facultad de aplicar medidas temporales en caso de un aumento significativo de los precios.

En caso de aumentos de precios durante el período de doble etiquetado, los comerciantes están obligados a demostrar ante las autoridades la existencia de razones económicas objetivas para el cambio.

Los comerciantes que aumenten ilegalmente los precios durante el doble etiquetado estarán sujetos a sanciones de entre 2.500 y 500.000 de euros.

Además, las grandes cadenas minoristas estarán obligadas a publicar diariamente en sus sitios web los precios finales de venta de todos los bienes y servicios de la cesta básica de la compra. EFE

