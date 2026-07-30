Bulgaria asegura a Irán que sus bases aéreas no serán usadas por EEUU para fines militares

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Varna (Bulgaria)/Nicosia, 30 jul (EFE).– El Gobierno de Bulgaria aseguró este jueves a Irán que las bases aéreas búlgaras no se utilizarán para realizar vuelos con fines militares contra la República Islámica por parte de los aviones cisterna que Estados Unidos tiene previsto desplegar en ellas, según informó en un comunicado el Ministerio búlgaro de Asuntos Exteriores.

Esta compromiso le fue expresado por la jefa de la diplomacia búlgara, Velislava Petrova, a su homólogo iraní, Abás Araqchí, durante una conversación telefónica, precisa la nota.

«Petrova recalcó que se descarta cualquier acción militar directa relacionada con el conflicto en Oriente Medio que se lleve a cabo desde territorio búlgaro», agrega.

La ministra puntualizó, además, que la decisión del Parlamento de su país de permitir el despliegue de aviones estadounidenses en las bases búlgaras «se ajusta a los compromisos adquiridos por Bulgaria en el marco de la cooperación bilateral estratégica con Estados Unidos, y fue adoptada de conformidad con la Constitución y la legislación búlgara vigente, tras una solicitud oficial de la parte estadounidense», destaca el comunicado.

Con una amplia mayoría de diputados, el Parlamento de Bulgaria dio el pasado miércoles luz verde al despliegue de hasta ocho aviones cisterna de EE. UU. en la base aérea de Bezmer (centro-este del país) para sus operaciones de reabastecimiento de combustible en Oriente Medio.

El primer ministro búlgaro, el prorruso Rumen Radev, afirmó entonces que dichos aviones solo podrán despegar desde Bulgaria con el «único objetivo realizar misiones logísticas de reabastecimiento en vuelo fuera del espacio aéreo búlgaro».

El comunicado de Exteriores de hoy no alude explícitamente a las advertencias iraníes a Sofía contra el eventual uso de sus bases para ataques a Irán, que fueron reiteradas en la citada conversación telefónica, según indicó la embajada iraní en Sofía en una nota publicada en la red social Facebook.

En la conversación con la ministra búlgara, Araqchí calificó de «condenable, inaceptable y contrario a las tradicionales relaciones de amistad entre ambos países».

«Sería conveniente que el Gobierno búlgaro reconsiderara urgentemente la decisión tomada», dijo el ministro iraní, citado en el comunicado de la legación diplomática.

«Al finalizar la conversación, el ministro de Asuntos Exteriores iraní recordó que la República Islámica de Irán no dudará en defender sus intereses nacionales y su seguridad frente a cualquier injerencia o acción hostil, y añadió: ‘Sin duda, cualquier país que participe de alguna manera en un ataque militar contra Irán deberá asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos'», señala la nota.

Según varios medios internacionales, Araqchí hizo hoy advertencias similares a su homólogo chipriota, Constantino Combos, quien sin embargo no lo ha confirmado al informar de que ambos mantuvieron una conversación telefónica.

«Mantuve una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, centrada en los acontecimientos regionales. La diplomacia sigue siendo una necesidad imperiosa para una desescalada sostenible», escribió hoy el ministro en su cuenta de X.EFE

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