Bulgaria celebrará el 19 de abril próximo sus octavas elecciones generales desde 2021

2 minutos

Varna (Bulgaria), 18 feb (EFE).— Bulgaria celebrará el 19 de abril sus octavas elecciones generales desde 2021, después de que la presidenta en funciones, Iliana Yotova, aprobara este miércoles el Gobierno interino propuesto por el economista Andrey Gyurov.

Gyurov, hasta ahora vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, presentó a la jefa del Estado un gabinete técnico compuesto por 21 ministros, incluidos tres viceprimer ministros, responsables de Justicia, Fondos Europeos y Elecciones Justas, este último un cargo de nueva creación.

Para esa función fue designado Stoil Tsitelkov, un antiguo miembro de la Comisión Electoral Central.

“Emitiré un decreto para nombrar a su Gobierno interino y otro para convocar elecciones parlamentarias el 19 de abril de 2026”, dijo Yotova en una ceremonia en la sede de la presidencia, retransmitida por la televisión pública BNT.

Bulgaria atraviesa desde hace años una profunda crisis política, marcada por la sucesión de Ejecutivos inestables y con mayorías parlamentarias frágiles, debido a la falta de consenso entre los partidos, especialmente en cuestiones como la lucha contra la corrupción y las relaciones con Rusia.

El anterior primer ministro, Rosen Zhelyazkov, del partido populista GERB, encabezó un tripartito junto con el Partido Socialista Búlgaro y la formación antisistema ITN.

El Ejecutivo estuvo en el poder apenas un año antes de dimitir a mediados de diciembre, en medio de protestas masivas contra la corrupción y la oligarquía política.

La crisis institucional se agravó un mes después con la dimisión del entonces presidente Rumen Radev, quien dejó el cargo para concurrir a las elecciones legislativas.

Según encuestas recientes, una hipotética formación liderada por Radev —aún no anunciada oficialmente— obtendría el 33 % de los votos, seguida por GERB con un 18 % y la coalición reformista PP-DB con un 12 %.

El Ejecutivo encabezado por Gyurov permanecerá en funciones hasta la formación de un nuevo Gobierno tras los comicios del 19 de abril, que una vez más podría necesitar una coalición de al menos tres partidos. EFE

vp-jk/jgb