Bulgaria construirá dos grandes fábricas de armamento con ayuda de Alemania
Sofía, 25 ago (EFE).- El líder del gobernante partido conservador GERB y antiguo primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, anunció este lunes que el país balcánico construirá junto con el consorcio armamentístico alemán Rheinmetall una planta de pólvora y una de municiones.
La planta de pólvora será «la más grande de Europa», aseguró el dirigente búlgaro, en una intervención retransmitida en directo vía Facebook durante una visita a la central de Rheinmetall en Düsseldorf.
Bulgaria, un país miembro de la OTAN, es un importante fabricante de armas y municiones, que son enviadas también a Ucrania para defenderse contra la invasión rusa.
La otra planta que Rheinmetall proyecta construir en Bulgaria será la segunda más grande de Europa para la fabricación de proyectiles de artillería de calibre OTAN, aseguró Borisov.
El conservador hizo estos anuncios tras reunirse con el jefe de Rheinmetall, Armin Papperger.
Las inversiones previstas para estas plantas ascienden a unos mil millones de euros, financiados en parte con fondos europeos en el marco del mecanismo comunitario de defensa SAFE. EFE
