Bulgaria espera que EEUU extienda su presencia militar en el aeropuerto de Sofía

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Varna (Bulgaria), 20 may (EFE).- El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, dijo este miércoles, tras mantener conversaciones telefónicas con Washington, que prevé una ampliación de la presencia de aeronaves militares estadounidenses en el aeropuerto de Sofía.

«En el aeropuerto Vasil Levski de Sofía se encuentran estacionados aviones cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, nuestro socio estratégico y aliado. Están allí por decisión del (anterior) gobierno de Rosen Zhelyazkov y permanecerán allí hasta finales de mayo», declaró Radev, un político considerado prorruso que asumió recientemente la jefatura del Gobierno búlgaro, después de haber hablado por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Guerra, Pete Hegseth.

«Espero que la parte estadounidense solicite una prórroga de su estancia en el aeropuerto de Sofía», añadió.

Según señalaron a EFE hoy fuentes del Ministerio de Defensa búlgaro, el número de aeronaves de EEUU estacionados en el citado aeropuerto varía según su rotación, en operaciones en las que entre siete y doce aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker se despliegan simultáneamente. Además, en el mismo lugar tienen su base aviones de transporte C-17 y C-130.

Según algunos observadores, desde Sofía los aviones cisternas estadounidenses han estado participando en las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán lanzadas el 28 de febrero pasado, reabasteciendo de combustible a cazas y bombarderos sobre el mar Mediterráneo, si bien esto no ha sido nunca confirmado oficialmente.

Por otro lado, Radev dijo que le manifestó a Trump su esperanza de que que se logren avances bilaterales para levantar el requisito de visado para los ciudadanos búlgaros que viajan a Estados Unidos.

«En mi conversación con el presidente de Estados Unidos, planteé insistentemente la cuestión de la supresión de visados ​​para ciudadanos búlgaros que viajan a Estados Unidos y espero que este asunto se considere con urgencia», señaló Radev, quien hasta el pasado enero fue presidente de Bulgaria. EFE

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