Bulgaria evacúa a marineros del petrolero que Kiev atacó al considerarlo de la flota rusa

2 minutos

Varna (Bulgaria), 8 dic (EFE).- Un helicóptero de la Armada de Bulgaria ha evacuado a siete de los diez tripulantes del petrolero Kairos que Ucrania atacó a finales de noviembre al considerarlo parte de la ‘flota fantasma’ rusa y que está varado cerca de Ahtopol, una ciudad búlgara en el mar Negro.

La operación comenzó ayer y terminó hoy lunes, según informaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa búlgaro, que agregaron que en el barco han quedado tres tripulantes a los que se les ha abastecido de alimentos, agua, comunicaciones y un generador eléctrico, ya que el barco está a punto de agotar sus baterías.

Los siete marineros rescatados han quedado alojados en hoteles tras haber recibido atención médica.

Kiev reivindicó el pasado fin de semana dos ataques con drones navales ejecutados el 28 de noviembre en el estrecho de Bósforo contra los petroleros Kairos y Virat, ambos con bandera de Gambia y registrados en compañías chinas, que se dirigían sin carga al puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, supuestamente para cargar crudo.

El ‘Kairos’ sufrió daños del fuselaje y un incendio.

Ucrania asegura que esos barcos pertenecen a la llamada ‘flota fantasma’ con los que Moscú intenta evadir las sanciones a sus exportaciones de crudo.

El buque está en la lista de sanciones de la Unión Europea.

Según informa la emisora privada bTV, el embajador de Turquía en Bulgaria ha sido convocado este lunes en el Ministerio de Exteriores para qué explique cómo la embarcación pudo llegar desde la costa turca, donde se produjo el ataque, hasta Ahtopol.

El barco pertenece anclado frente a esa ciudad búlgara y las condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y olas de hasta seis metros, impiden remolcarlo a un lugar seguro.

El plan es que cuando el temporal amaine el buque sea trasladado hasta el puerto búlgaro de Burgas, donde un representante de la empresa china propietaria asegura que se hará cargo de los gastos de evacuación y rescate.

Aunque las autoridades búlgaras aseguran que el petrolero no tiene carga, por lo que no hay riesgo para el medioambiente, se están tomando muestras en el agua para detectar si hay alguna contaminación.EFE

