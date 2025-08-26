Bulgaria incauta 69 lanchas neumáticas para trasladar migrantes de Francia a Reino Unido

The Swiss voice in the world since 1935

Sofia, 26 ago (EFE).- Bulgaria informó este martes de que desde principio de año incautó en el principal paso fronterizo con Turquía 69 lanchas neumáticas que iban a utilizarse para trasladar migrantes de forma irregular desde Francia a Reino Unido a través del Canal de la Mancha.

En los últimos dos años, cerca de 200 embarcaciones sin documentación, ocultas en camiones, han sido intervenidas en el punto fronterizo de Kapitan Andreevo, explicaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior.

El caso más reciente ocurrió la semana pasada, cuando agentes de aduanas encontraron 20 embarcaciones en un camión turco, declaradas como mercancías permitidas.

«Tras abrir el camión, se encontraron dos palés con 20 paquetes grandes cada uno, declarados como lonas. Tras abrir el primer paquete, se descubrió que se trataba de lanchas inflables de goma con una tabla rígida y un fondo reforzado», declaró a EFE Georgi Stefanov, analista en la Unidad Operativa del departamento de Policía de Kapitan Andreevo.

Para ocultar los cargamentos de los rayos X, los contrabandistas acostumbran a declararlos como lonas, tiendas de campaña y otros artículos similares, mientras que los motores viajan por separado para evitar sospechas.

El problema es grave para Reino Unido y Francia, según declaró a EFE el director de la Policía Fronteriza, Anton Zlatanov, que destacó la mala calidad de las embarcaciones.

«Si las embarcaciones están diseñadas para 50 personas, cargan a 90, el bote se sobrecarga y la gente se ahoga», dijo Zlatanov.

Las autoridades son categóricas al afirmar que las embarcaciones son fabricadas en Turquía y son utilizadas para nada más que para el transporte irregular de personas.

«Debido a la baja calidad de los botes, se producen numerosos incidentes trágicos y mueren personas inocentes», explicó la experta en relaciones públicas de la Agencia de Aduanas, Diana Markova. EFE

