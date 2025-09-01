Bulgaria investiga un posible sabotaje ruso del GPS que afectó al vuelo de Von der Leyen

3 minutos

Sofía, 1 sep (EFE).- Bulgaria investiga un posible sabotaje de origen ruso que desactivó sistemas de GPS que afectaron al avión en el que viajó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante su visita al país el domingo.

«Durante el vuelo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Plovdiv, se neutralizó la señal del satélite que suministraba información al sistema de navegación GPS de la aeronave», informó este lunes el Gobierno de Bulgaria en un comunicado.

Aunque el Gobierno no apunta a una autoría externa, fuentes de la Agencia de Control de Tráfico Aéreo (BULATSA) y la Agencia Estatal de Seguridad Nacional (DANS, contraespionaje), confirmaron a EFE que analizan indicios de una intervención deliberada, con sospechas dirigidas hacia los servicios secretos de Rusia.

El incidente se produjo cuando el avión de Von der Leyen se aproximaba al aeropuerto de Plovdiv, la segunda mayor ciudad del país, a unos 120 kilómetros al este de Sofía.

«Todo el sistema GPS del aeropuerto dejó de funcionar. Fue una interferencia innegable», declaró a EFE una fuente de BULATSA, que relató cómo el piloto tuvo que sobrevolar la zona durante una hora antes de decidirse a aterrizar de forma manual con mapas en papel. El avión pudo tomar tierra sin incidentes.

«Desde febrero de 2022 se detecta un aumento significativo de casos de interferencias y, más recientemente, de suplantación de sistemas GPS», señaló la misma fuente.

«Estas interferencias interrumpen la recepción precisa de las señales GPS, lo que genera diversos desafíos operativos para aeronaves y otros sistemas terrestres y marítimos», agregó apuntando a Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

Fuentes del contraespionaje búlgaro explicaron a EFE que se investiga un posible sabotaje «con probabilidad más alta que un eventual fallo técnico», y advirtió que esas interferencias son muy peligrosas.

«Estamos al corriente de las afirmaciones de interferencias por parte de terceros para hacer desaparecer la señal de GPS en la zona de Plovdiv, y que coincide con el período mencionado. Se está investigando un posible sabotaje de origen humano como hipótesis, con una probabilidad más alta que un eventual fallo técnico», precisó esa fuente de DANS.

Representantes marítimos en Varna confirmaron a EFE que desde el inicio de la guerra en Ucrania son frecuentes los casos de GPS manipulados en el mar Negro, atribuidos a operaciones rusas contra buques de la OTAN.

Von der Leyen, que visitó la planta estatal de armas VMZ-Sopot y destacó una futura cooperación con Rheinmetall para fabricar armamento para Ucrania, afirmó allí que «el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha cambiado ni cambiará, es un depredador y solo se le puede contener mediante una fuerte disuasión».

La presidenta de la Comisión abandonó Bulgaria sin incidentes desde el mismo aeropuerto y a bordo del mismo avión, según las mismas fuentes.

La Comisión Europea (CE) confirmó este lunes la interferencia en el GPS del avión de Von der Leyen.

“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS, pero el avión aterrizó sin incidentes”, indicó a EFE la portavoz comunitaria Arianna Podestà, quien dijo que las autoridades búlgaras informaron a la Comisión de que sospechaban que «esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia».

«Somos muy conscientes de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia», precisó. EFE

