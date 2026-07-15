Bulgaria logró excluir de las sanciones de la UE a patriarca Cirilo y a fundador de Lukoil

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Sofía, 15 jul (EFE).- El Gobierno de Bulgaria se felicitó este miércoles por haber logrado la retirada de tres personas del nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia, entre ellas, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Cirilo, y el fundador de la petrolera Lukoil.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, considerado prorruso, afirmó al inicio de la reunión semanal del Ejecutivo que Bruselas había tenido en cuenta las reservas planteadas por Sofía durante las negociaciones del 21 paquete de sanciones contra Moscú.

«Bruselas respetó las reservas de nuestro país respecto a tres personas: el patriarca ruso Cirilo, el propietario de Lukoil, Vagit Alekperov, así como el presidente de la asociación que suministra repuestos a las locomotoras del metro de Sofía, Iskandar Makhmudov», afirmó el primer ministro.

Radev insistió en que la decisión no defendía a personas concretas, sino que buscaba preservar los intereses del Estado en ámbitos sensibles.

Entre ellos citó la seguridad energética y el funcionamiento del transporte público, dos sectores en los que Bulgaria mantiene vínculos con empresas y proveedores rusos.

El caso más delicado es el de la petrolera rusa Lukoil, propietaria de la única refinería del país, Lukoil Neftokhim, que concentra una parte esencial del mercado de combustibles búlgaro y que está intervenida por un administrador estatal después de la imposición de sanciones contra la empresa por parte de EEUU.

Radev ya había advertido en junio de que la aplicación de sanciones contra responsables de la compañía rusa podría afectar a su funcionamiento y perjudicar a la economía nacional.

El Gobierno búlgaro teme además que las sanciones puedan afectar al mantenimiento de la primera línea del metro de la capital, que depende de piezas de repuesto de fabricación rusa.

Radev reiteró en el pasado que estaba en contra de sancionar al patriarca Cirilo, porque supondría perjudicar a millones de fieles que profesan un cristianismo ortodoxo cercano al que se practica en Bulgaria.

«La solución a este conflicto no reside en prolongarlo por medios militares, sino en una sólida misión diplomática que ponga fin a la escalada», afirmó sobre el conflicto que se inició con la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Radev anunció esta semana que Bulgaria no participaría en la llamada Coalición de Voluntarios impulsada por Francia para apoyar a Ucrania, al considerar que el país balcánico «no tiene cabida» en un grupo formado por Estados partidarios de mantener la ayuda militar y financiera a Kiev.

El texto definitivo del nuevo paquete de sanciones de la UE aún no se ha cerrado, pese a las sesiones maratonianas mantenidas a nivel de embajadores, en medio de la presión del calendario para lograrlo antes del receso de verano de las instituciones europeas en agosto. EFE

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