Bulgaria no prorrogará la estancia de aviones cisterna de EEUU en Sofía

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Varna (Bulgaria), 29 may (EFE).- El Gobierno búlgaro no extenderá más allá de junio su permiso para que aviones cisterna estadounidenses usen el aeropuerto de Sofía como base debido a que Washington no ha respondido a la solicitud de levantar el régimen de visados para los ciudadanos búlgaros que viajan a EE.UU.

Así lo afirmó este viernes el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, un exgeneral de la Fuerza Aérea considerado prorruso, tras recordar ante su gabinete que el pasado día 20 había hablado por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le pidió la eliminación del requisito de visados para sus conciudadanos, informó la radio pública BNR.

«Hasta el momento, no he recibido una respuesta positiva y comprendo perfectamente la complejidad de los trámites regulatorios y la necesidad de tiempo», dijo Radev, que hasta enero pasado era presidente de Bulgaria, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE).

Los citados aviones están en el aeropuerto Vasil Levski desde febrero pasado con un permiso que vence el próximo domingo y había sido emitido por el anterior Ejecutivo del europeísta Rosen Zhelyazkov.

Radev dijo hoy que le ha concedido a Washington un plazo adicional de un mes, hasta el 30 de junio, para planificar con los aliados una reubicación de las aeronaves en otro lugar.

La cuestión de los visados ​​lleva años sobre la mesa. Según BNR, actualmente cerca del 5 % de la solicitudes búlgaras de visados de turistas es denegada por Washington, que entre otros exige una reducción de ese porcentaje hasta menos del 3 % como una de las condiciones para eliminar el régimen.

Según fuentes del Ministerio del Interior búlgaro, el número de aeronaves militares de EE.UU. estacionadas en el aeropuerto de Sofía varía según su rotación, en operaciones en las que entre siete y doce aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker se despliegan simultáneamente. Además, los aviones de transporte C-17 y C-130 tienen su base en el mismo lugar.

Algunos observadores han afirmado que desde esa base los aviones cisterna estadounidenses han estado participando en las operaciones conjuntas con Israel contra Irán y han reabastecido de combustible a cazas y bombarderos sobre el mar Mediterráneo, aunque esto no se ha confirmado oficialmente hasta el momento. EFE

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