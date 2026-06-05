Bulgaria refuerza la vigilancia de su litoral tras explosión de dron marítimo en Rumanía

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Sofía, 5 jun (EFE).- Las Armada de Bulgaria han reforzado su vigilancia en el mar Negro tras la explosión de un dron marítimo ucraniano en las inmediaciones del puerto rumano de Constanza.

El Ministerio de Defensa búlgaro informó de que ha reforzado la vigilancia del mar Negro mediante radares costeros, patrullas navales y helicópteros militares desplegados o en alerta.

Las autoridades también han desplegado unidades navales frente a la costa noreste del país y prevén utilizar drones para reforzar las capacidades de observación.

El Ministerio de Defensa destacó que mantiene una coordinación permanente con la Armada rumana y con el Mando Marítimo Aliado de la OTAN para seguir la evolución de la situación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Dimitar Stoyanov, aseguró ante el Parlamento que no existe motivo de preocupación para la población.

Como medida preventiva, la Administración Marítima de Varna, el principal puerto del norte del país, suspendió este viernes temporalmente el servicio de ferris y recomendó a los pescadores no salir al mar.

También fue interrumpida una regata que se celebraba en Balchik, a unos 40 kilómetros al sur de Constanza.

El Gobierno rumano aseguró que Ucrania le informó de la pérdida de control de cuatro drones navales en el mar Negro, tres de los cuales se autodestruyeron y un cuarto explotó cerca de Constanza tras sufrir interferencias electrónicas rusas.EFE

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