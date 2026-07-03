Bulgaria tiene reservas a nuevas sanciones de la UE contra Rusia por su impacto económico

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Sofia, 3 jul (EFE).- El Gobierno de Bulgaria afirmó este viernes que mantiene reservas sobre el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia debido a los posibles daños a sectores estratégicos de su economía, especialmente el energético.

El primer ministro, el prorruso Rumen Radev, justificó en un discurso en el Parlamento su postura al señalar que algunos de los nombres incluidos en la lista de sancionados podrían tener un impacto directo en la economía búlgara, en particular en el sector de la energía.

Estas reservas son para «defender el interés nacional de Bulgaria», dijo Radev.

El suministro de combustible de Bulgaria depende de una refinería que estuvo hasta 2025 en manos de la empresa rusa Lukoil Neftochim, en Burgas, la única del país y que resulta fundamental para el mercado nacional.

Entre los puntos más controvertidos del nuevo paquete de sanciones figura la inclusión entre los sancionados del patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa y de Vagit Alekperov, fundador del grupo energético Lukoil.

Radev argumenta que sancionar a Alekperov sería contraproducente para Bulgaria, ya que Lukoil podría buscar en un arbitraje una compensación de 3.000 millones de euros por la nacionalización de la refinería en 2025 por parte del anterior Gobierno tras sanciones estadounidenses que le impedían funcionar.

«El camino para evitar un arbitraje no es a través de la confrontación sino del diálogo», afirmó.

El primer ministro ya dejó claro en junio que tampoco comparte sancionar al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Radev, que llegó al poder en mayo con una mayoría absoluta y es considerado prorruso, ha insistido en que su rechazo a parte del paquete de sanciones no implica poner en duda la cooperación con los aliados de la UE y la Alianza Atlántica. EFE

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