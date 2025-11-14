Bulgaria toma el control de los activos de la petrolera rusa Lukoil en su territorio

2 minutos

Varna (Bulgaria), 14 nov (EFE).- El Gobierno de Bulgaria ha asumido este viernes el control de los activos en su territorio de la petrolera rusa Lukoil, incluida la única refinería del país, para asegurar su funcionamiento ante las sanciones de EEUU a esa empresa para evitar que sirva para financiar su invasión de Ucrania.

El Gobierno búlgaro anunció que el actual jefe de la Agencia Tributaria, Rumen Spetsov, ha sido nombrado administrador especial de los activos de Lukoil, que incluyen también una red de gasolineras.

El boletín oficial del Estado ha publicado hoy la ley aprobada el viernes pasado en el Parlamento, con carácter de urgencia y sin debate, con la que el Estado asume el control de los bienes y actividades de Lukoil en Bulgaria.

El Parlamentó anuló ayer el veto que el presidente del país, el prorruso Rumen Radev, había presentado contra esa norma bajo el argumento de que socavaba el orden jurídico del país y contradecía la legislación de la Unión Europea (UE), de la que Bulgaria es miembro.

El administrador nombrado por el Ejecutivo tiene poderes para gestionar la empresa, disponer de sus activos e incluso venderlos, sin someterse a control judicial ni administrativo.

La refinería de Lukoil en Bulgaria es la mayor de los Balcanes y la única en ese país, por lo que el Gobierno ha argumentando que esta ley busca evitar el desabastecimiento de combustibles.

Según el Ejecutivo, el país balcánico cuenta con reservas de gasolina para seis meses, diésel para cuatro y queroseno para dos.

El Gobierno búlgaro ha solicitado a Estados Unidos una exención temporal de las sanciones, que entrarán en vigor el 21 de noviembre.

El Reino Unido anunció hoy que concede a Bulgaria tres meses de prórroga a las sanciones que impuso recientemente a las empresas rusas Lukoil y Rosneft para obstaculizar el negocio petrolero con el que Moscú financia su guerra de agresión contra Ucrania. EFE

vp-as/fpa