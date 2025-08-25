Buque de expedición oceanográfica vuelve al puerto de Montevideo por fallas técnicas

Montevideo, 24 ago (EFE).- El buque en el que está embarcada la expedición oceanográfica Uruguay Sub200 regresará al Puerto de Montevideo para resolver «fallas técnicas», según reportó este domingo la Universidad de la República del Uruguay (Udelar) en un comunicado.

La expedición, encabezada por científicos de la Udelar, que partió el pasado viernes de la capital -en un barco del Schmidt Ocean Institute- para iniciar su recorrido por diversos puntos en el margen continental uruguayo hará una «pausa» para volver a puerto, informó la institución.

«Con mucha tristeza les contamos que estamos volviendo a puerto para arreglar algunas fallas técnicas. Esperamos que se solucione pronto y volver a explorar nuestro océano. ¡Gracias por todo el apoyo que nos están dando y esperamos que nos sigan acompañando porque este viaje aún no terminal!», dice el comunicado.

Titulada «Uruguay Sub200 Viaje a lo Desconocido», la expedición a cargo de un equipo de 37 científicos entre uruguayos y extranjeros explorará durante un mes las profundidades del margen continental del país para registrar la fauna y las estructuras marinas desde el buque operado y dotado de equipos por el Schmidt Ocean Institute de Estados Unidos.

La doctora en Geología marina y docente de la Facultad de Ciencias de la Udelar Leticia Burone destacó a la prensa, el pasado martes, que la expedición permitirá generar información sobre la cual se podrá trabajar durante «muchos años».

«Vamos a trabajar en el margen continental uruguayo, en una franja entre los 200 y los 3.600 metros de profundidad», explicó la codirectora del equipo científico junto con el doctor en Biodiversidad y Conservación Alvar Carranza.

Según Burone, la expedición, que va a estar concentrada en la zona del denominado «talud continental» a 200 kilómetros de la línea costera, intentará visitar los seis cañones submarinos del país para observar por primera vez sus estructuras y fauna y tomar muestras de ellas, asistido por el vehículo operado a distancia ROV Subastian.

Así mismo, la investigadora indicó que el trabajo, en el que estarán implicados -además de los especialistas uruguayos en áreas como la ecología marina o la arqueología submarina- científicos de Argentina, Brasil, Chile, Alemania y Francia, será distinto al emprendido días atrás en el Cañón de Mar del Plata (Argentina) en el mismo buque. EFE

apf/jrg