Buque de guerra italiano escolta a barco humanitario tras rescatar a 144 migrantes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 1 sep (EFE).- Un buque de guerra italiano escolta este lunes al barco humanitario Sea Eye 5, que se dirige al puerto de Tarento (sur de Italia) tras rescatar a144 personas cuando se encontraban a la deriva en un barco de madera en mal estado en el Mediterráneo central, algunas de ellas en estado crítico.

Así lo reveló la organización humanitaria alemana Sea Eye, al informar de la que ha sido la mayor misión de salvamento de la nave hasta la fecha, en una operación que se realizó este domingo, tras una alerta emitida por la organización de monitoreo Alarm Phone.

Entre los rescatados había personas deshidratadas, desnutridas y en estado crítico, según informó el médico de a bordo, Giovanni Cappa, de la organización German Doctors, en un comunicado de la ONG.

Una mujer embarazada y varios casos médicos graves fueron atendidos a bordo, mientras que dos personas en estado crítico, junto a otras 51, fueron evacuadas posteriormente por un buque de la Guardia Costera italiana al sur de Lampedusa.

Las autoridades italianas asignaron Tarento como lugar de desembarco para los cerca de 100 rescatados restantes y la tripulación solicitó repetidamente un puerto más cercano, alegando que el buque no está diseñado para trayectos tan largos con un número elevado de personas a bordo, pero no obtuvo una respuesta favorable.

«La situación a bordo era crítica debido al hacinamiento y las altas temperaturas», advirtió el doctor Cappa, quien alertó del riesgo para la salud de los migrantes durante el viaje de más de 40 horas hasta Tarento.

Este lunes, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo italiano envió un buque de guerra para escoltar al Sea Eye 5.

El presidente de Sea-Eye, Gorden Isler, denunció que, diez años después de la muerte del niño sirio Alan Kurdi, un caso que conmocionó a la comunidad internacional, las rutas migratorias legales siguen sin existir y los gobiernos europeos no solo no han implementado un sistema estatal de salvamento, sino que además obstaculizan el trabajo de las ONG.

«Es inaceptable que las personas rescatadas sigan siendo sometidas a condiciones que ponen en riesgo su salud tras haber sobrevivido a una travesía tan peligrosa», afirmó Isler en la nota. EFE

mr/av

