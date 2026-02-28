Buque español Sebastián de Elcano hace una «emblemática» llegada a San Juan de Puerto Rico

2 minutos

San Juan, 28 feb (EFE).- El buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano atracó este sábado en San Juan de Puerto Rico por vigesimoséptima vez, en una llegada al puerto caribeño descrita por su capitán, José María De La Puente Mora-Figueroa, como «emblemática»

«Es emblemático para los marinos entrar en San Juan», sostuvo De La Puente Mora-Figueroa a varios medios, poco después de haber adentrado en aguas de Puerto Rico por el norte de la isla, donde hay varias fortificaciones construidas por los españoles.

Casi a su llegada al puerto de San Juan, los tripulantes del buque escuela, construido en 1925 y cuyo primer viaje fue en 1927, avistaron a las monjas del Convento de las Siervas de María cargando varias banderas, como es tradición, incluyendo la de España, dándole la bienvenida al barco español.

El buque arrancó su XCVIII Crucero de Instrucción el pasado 10 de enero en Cádiz, su puerto base, atracó cinco días más tarde en Santa Cruz de Tenerife, para entonces realizar un viaje de 29 días a Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, donde llegaron el 16 de febrero, y cinco días después arribaron a la capital puertorriqueña.

El cruce del océano Atlántico, desde Santa Cruz de Tenerife a Trinidad y Tobago, fue a vela, contó De La Puente Mora-Figueroa.

Según dijo, la visita del barco a la isla tiene dos objetivos: contribuir a la acción diplomática de España y a la preparación y formación de los 73 guardamarinas, que son los futuros oficiales de la Armada.

La nave se mantendrá en San Juan durante cinco días y seguirá su gira en Santo Domingo (República Dominicana), seguido de Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica), Curazao y continuar hacia cuatro puertos en Estados Unidos, incluyendo el 4 de julio en Nueva York, donde festejarán los 250 años de la Independencia de EE.UU.

A la salida de la isla, rendirán honores a San Juan «con cañonazos», señaló De La Puente Mora-Figueroa, quien comandará el buque hasta julio de 2027.

Ya que el 5 de marzo de 2027 el buque cumplirá 100 años de su primer viaje, este celebrará su centenario en la navegación ‘Velas Nativas’ y después dará la vuelta al mundo con un viaje que durará diez meses y que hará el mismo recorrido que realizó el español Juan Sebastián de Elcano, el primer marino que circunnavegó la Tierra.

Considerado uno de los buques escuela más emblemáticos del mundo, el velero representa una tradición formativa que combina disciplina naval, diplomacia y proyección cultural en cada uno de sus puertos de escala. EFE

jm/rod

(foto)