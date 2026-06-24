Buques y cargamentos valorados en 110.000 millones euros esperan poder pasar por Ormuz

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Fráncfort (Alemania), 24 jun (EFE).- Buques y cargamentos valorados en unos 110.000 millones de euros (125.000 millones de dólares) y 20.000 marineros esperan poder atravesar el estrecho de Ormuz, cerrado durante la guerra entre EEUU e Irán, tras los avances diplomáticos.

Durante todo el conflicto ha habido cobertura de seguros marítimos pero con unas primas de casco y carga más elevadas, destaca la aseguradora alemana Allianz en el informe de Seguridad y Transporte marítimo de 2026, publicado este miércoles.

Por tanto es posible que el aumento del coste de los seguros marítimos incremente el coste del comercio marítimo internacional.

El conflicto en Oriente Medio paralizó el estrecho de Ormuz, una ruta muy importante en el comercio de petróleo mundial.

Las tensiones geopolíticas son un problema para las mejoras a largo plazo en la seguridad del transporte marítimo.

El cierre y la presunta colocación de minas en el estrecho de Ormuz son las disrupciones más recientes que han impactado al transporte marítimo.

Aumentan los riesgos de seguridad en corredores marítimos estratégicos

«Estas situaciones apuntan a una transición hacia un nuevo orden marítimo, caracterizado por el aumento de los riesgos de seguridad en corredores marítimos estratégicos, la interrupción de rutas comerciales establecidas, una incertidumbre persistente, primas de riesgo más elevadas y un mayor énfasis estratégico en la resiliencia frente a la pura eficiencia de costes», dice Allianz.

«El conflicto en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz son solo los últimos de una serie de graves episodios que han afectado a armadores y operadores de carga. La resiliencia, la geopolítica y la eficiencia deben equilibrarse en un mundo cada vez más impredecible, donde el coste de la incertidumbre está redefiniendo el sector marítimo”, explica el consejero delegado de Allianz Commercial, Thomas Lillelund.

Unos 1.150 buques de carga (más de 100GT – unidad de medida que refleja el volumen total interno del buque-), con un valor de barcos y mercancía de unos 125.000 millones de dólares, y unos 20.000 marineros esperan en el Golfo Pérsico poder volver «reanudar las operaciones tras los recientes avances diplomáticos», según cifras de Allianz.

Estas cifras subrayan la importancia estructural de los estrechos marítimos para el transporte y el comercio internacionales.

El principal problema para los armadores ha sido el riesgo para la tripulación y el buque al transitar por una zona de conflicto, más que las consideraciones puramente aseguradoras.

Serán necesarias sólidas garantías de paso seguro, incluso, si se mantiene el acuerdo entre EEUU e Irán, el estrecho de Ormuz se abre y el tráfico marítimo ha de volver al nivel anterior a la guerra de hasta 140 buques diarios.

«Observamos una creciente incertidumbre en las rutas marítimas. Cualquier tipo de evento -un conflicto, una pandemia o un buque encallado bloqueando un puerto clave- puede provocar una disrupción significativa en el transporte marítimo y en las cadenas de suministro», considera el capitán Rahul Khanna, director global de Consultoría de riesgos marítimos de Allianz Commercial.

«Los acontecimientos en Oriente Medio han tenido un impacto mayor del esperado. El cierre del estrecho de Ormuz sienta un precedente peligroso y plantea interrogantes sobre el futuro a largo plazo de este y otros estrechos críticos», añadió Khanna.

Cada vez es más evidente que es necesario pagar un precio por la incertidumbre, con unas cadenas de suministro que anticipen posibles disrupciones y priorizando la resiliencia frente a la eficiencia de costes, afirmó Khanna.

Dado que el 90% del comercio internacional se transporta por vía marítima, la seguridad marítima y la estabilidad de las rutas comerciales son fundamentales.

El transporte marítimo en España

El transporte marítimo desempeña un papel estratégico en la economía española con importaciones en 2024 por valor de aproximadamente 443.000 millones de euros y exportaciones de 392.000 millones de euros.

De este volumen total de comercio exterior, alrededor del 76 % de las importaciones y el 55 % de las exportaciones se realizan por vía marítima, según datos de Puertos del Estado.

En conjunto, esto implica que el transporte marítimo canaliza en España más de 550.000 millones de euros anuales, consolidándose como un eje crítico para la competitividad, la seguridad de suministro y el comercio internacional del país. EFE

aia/jgb