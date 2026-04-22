Burford demandará a Argentina ante el CIADI por la nacionalización de YPF

3 minutos

Buenos Aires, 22 abr (EFE).- La firma británica Burford Capital demandará a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la nacionalización en 2012 de la petrolera YPF, caso por el que en marzo pasado una corte de Estados Unidos falló a favor del país suramericano.

Fuentes de la Procuración del Tesoro de Argentina (cuerpo de abogados del Estado) consultadas este miércoles por EFE confirmaron que Burford notificó al país suramericano su intención de recurrir al CIADI, tribunal de arbitraje que depende del Banco Mundial.

Las fuentes consultadas indicaron que Argentina ya está preparada para ejercer su defensa, aunque señalaron que hay que esperar para saber si el CIADI admite iniciar un arbitraje por pedido de Burford.

El pasado 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó una sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al Estado argentino a pagar a Burford y otra firma demandante 16.100 millones de dólares, suma que, con intereses, ascendería actualmente unos 18.000 millones de dólares.

El eje de la disputa judicial fue la nacionalización de YPF, dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y la firma estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

Dado que Petersen Energía Inversora y Petersen Energía eran sociedades constituidas en España, Burford puede acudir al CIADI invocando el tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991 y que entró en vigor en 1992.

En los tribunales de Estados Unidos, Burford Capital y Eton Park reclamaron millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Preska les dio la razón en 2023 y condenó al Estado argentino, aunque rechazó la demanda que los querellantes también habían interpuesto contra la propia YPF.

El 27 de marzo último, la Corte de Apelaciones falló a favor del Estado argentino y también confirmó la decisión de Preska respecto la demanda contra YPF.

Burford y Eton Park tienen plazo hasta el 8 de mayo para pedir a esa cámara una revisión del fallo, y recién luego de esa instancia pueden presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

YPF, fundada en 1922, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.

Según el último balance de YPF, la compañía cuenta con activos por 29.439 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.044 millones de dólares. EFE

nk/seo