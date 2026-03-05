Burgum dice que EE.UU. prepara licencias para permitir inversiones en minas de Venezuela
Caracas, 5 mar (EFE).- El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, anunció este jueves, al finalizar una visita de dos días en Caracas, que su país prepara nuevas licencias para permitir inversiones en el sector minero de Venezuela.
Minutos antes de abordar el avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, Burgum expresó que la Administración de Donald Trump quiere «abrir las puertas para todos aquellos» que quieran operar en el país suramericano y que, para eso, habrá licencias generales que permitan inversiones en minas y la llegada de nueva tecnología a Venezuela. EFE
