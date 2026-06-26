Burkina Faso rompe relaciones diplomáticas con Francia

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Uagadugú, 26 jun (EFE).- El Gobierno de Burkina Faso anunció este jueves que decidió romper sus relaciones diplomáticas con Francia, país al que acusa de apoyar a los grupos terroristas que operan en este país y en la región del Sahel.

En un comunicado firmado por el portavoz del Gobierno, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, las autoridades burkinesas indican que se ha tomado esta decisión «tras una evaluación exhaustiva del estado actual de las relaciones bilaterales» con Francia.

Las relaciones entre Uagadugú y París se han deteriorado desde la llegada al poder del capitán Ibrahim Traoré en septiembre de 2022, tras un golpe de Estado. A partir de entonces, la embajada de Francia en Uagadugú fue objeto de ataques por parte de manifestantes afines a las nuevas autoridades. EFE

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