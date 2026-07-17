Burnham, nuevo líder laborista para suceder a Starmer como primer ministro británico

afp_tickers

Compartir

4 minutos

El Partido Laborista británico designará este viernes al exalcalde del Gran Mánchester Andy Burnham como su nuevo líder y por extensión próximo primer ministro británico, como sucesor de Keir Starmer, que renunció hace casi un mes.

El político de 56 años, que se convertirá de hecho en primer ministro el 20 de julio cuando se mude al número 10 de Downing Street, accederá a un cargo al que intentó llegar en dos tentativas fallidas, en 2010 y 2015.

Este hombre, convertido en el político más popular del Reino Unido, según las encuestas, debido a su labor al frente de la alcaldía del Gran Mánchester, cargo que ocupó desde 2017 hasta hace un mes, tratará de conquistar a un decepcionado electorado laborista.

La labor de Burnham, del ala izquierda del partido, se antoja complicada después de que el laborismo, que recuperó el poder con Starmer en julio de 2024, no haya conseguido atraer a la ciudadanía, lo que ha hecho que el partido antiinmigación Reform UK, encabece las encuestas de intención de voto.

Starmer anunció su dimisión el 22 de junio, tras los pésimos resultados en las encuestas y la dura derrota sufrida por el Partido Laborista en las elecciones regionales y municipales de mayo.

La popularidad de Starmer había caído en picado debido a varios escándalos y al letargo de la economía, que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

– Recuperar votantes –

Apodado el «rey del norte» por su alabada labor al frente del Gran Mánchester, Burnham ha ganado tres veces las elecciones en ese área metropolitana e intentará recuperar a unos votantes decepcionados.

En mayo anunció a la BBC que quiere trasladar al conjunto del país lo «conseguido en el Gran Mánchester».

Con el apoyo aplastante de 379 de los 403 miembros del grupo parlamentario laborista, en una cámara de 650 electos, nadie pudo competir con Burnham como nueva apuesta del laborismo.

Ningún diputado laborista consiguió reunir las 81 nominaciones necesarias para desafiarlo.

Las nominaciones de los diputados para apoyar a posibles candidatos cerraron el miércoles por la tarde, con Burnham como único aspirante. Siguió una votación de 24 horas de otros grupos afiliados al partido, entre ellos los sindicatos, que concluyó el jueves a las 18H00 (17H00 GMT).

De este modo, Burnham será investido oficialmente como líder del Partido Laborista el viernes, antes de instalarse en Downing Street, el lunes, tras reunirse con el rey Carlos III.

El exalcalde ganó el 19 de junio unas elecciones legislativas parciales que le permitieron ocupar un escaño en el Parlamento, una condición necesaria para poder iniciar la carrera por el liderazgo laborista.

– Descentralización –

Burnham ha comenzado a perfilar sus prioridades para el gobierno, prometiendo en particular un amplio proceso de descentralización destinado a impulsar el crecimiento económico.

«Vamos a llevar a cabo el mayor reequilibrio de poderes que nuestro país haya conocido jamás», afirmó.

Burnham sostiene que el modelo británico está excesivamente centralizado y que las autoridades locales deberían controlar ámbitos como transporte, vivienda, formación profesional y desarrollo económico.

En ese sentido, una de sus principales conquistas en el Gran Mánchester fue la ampliación del transporte público a precios asequibles.

Además del transporte, entre sus objetivos estaba la construcción de viviendas y la mejora de la sanidad pública, logrando grandes avances en ambos casos.

Pero ahora será más difícil. Tendrá que afrontar los mismos desafíos que lastraron a Starmer, con una economía estancada y unos elevados costes de financiación para el gobierno.

A ellos se une la llegada irregular de migrantes en pequeñas embarcaciones a través del canal de la Mancha, un fenómeno que ha impulsado el apoyo a Reform UK.

psr/erl