Burnham, presionado para garantizar paridad de género en su futuro gobierno laborista

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El futuro primer ministro laborista británico, Andy Burnham, está siendo presionado por sus diputadas para que garantice la paridad entre hombres y mujeres en su gobierno y combata la «misoginia» que, según denuncian, existe dentro del partido.

En sus 126 años de historia, el Partido Laborista nunca ha elegido a una mujer como líder, a diferencia de los conservadores, que ya han tenido cuatro dirigentes femeninas: Margaret Thatcher, Theresa May, Liz Truss y la actual, Kemi Badenoch.

El gobierno del primer ministro laborista saliente, Keir Starmer, no es paritario, aunque varias mujeres ocupan puestos de primera línea, como Shabana Mahmood, en el Ministerio de Interior, e Yvette Cooper, en Relaciones Exteriores. Además, Rachel Reeves es la primera mujer en el de Finanzas.

Las especulaciones sobre el futuro equipo de Andy Burnham, que sucederá a Keir Starmer el viernes al frente del Partido Laborista y el lunes en Downing Street, están en pleno auge.

Para la diputada Polly Billington, hay una cosa clara. «Necesitamos menos hombres, hombres, hombres, y más diversidad», declaró a la emisora LBC.

Billington expresó además su malestar por los rumores de que Andy Burnham estaría dispuesto a devolver al primer plano de la política británica al exministro de Exteriores, David Miliband, instalado en Nueva York desde 2013.

«No voy a hacer campaña para reunir de nuevo al club de fútbol Demon Eyes», comentó, en referencia al equipo en el que Burnham y Milliband jugaron cuando rondaban la treintena, junto con otros laboristas, durante la época de Tony Blair, a finales de la década de 1990.

– Plena paridad –

Entre los antiguos integrantes de aquel equipo figura también James Purnell, que fue ministro de Trabajo y Pensiones con Gordon Brown y a quien Andy Burnham estaría considerando nombrar jefe de gabinete, es decir su principal asesor y coordinador.

También se menciona el posible regresoEl nu de Ed Balls, quien fue secretario de Estado para la Infancia, las Escuelas y las Familias en el gobierno de Gordon Brown.

El Women’s Parliamentary Labour Party (WPLP), que representa a las diputadas laboristas, ha pedido al futuro ocupante de Downing Street que se comprometa a formar un gobierno con plena paridad entre hombres y mujeres.

El grupo reclama además que el cargo de viceprimer ministro recaiga en una mujer.

«Le pedimos que demuestre ese cambio desde el primer día y que afronte la toxicidad y la misoginia dentro de nuestro propio partido y de nuestro Gobierno», escriben las diputadas en una carta a la que tuvo acceso la BBC.

La carta fue entregada a Andy Burnham durante una reunión con este grupo a finales de junio.

El mensaje es que las mujeres «deben disponer de un poder real», insistió, en declaraciones a la cadena LBC, Jess Philips, quien fuera subsecretaria de Estado para la Protección y la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

«Dar un cargo a alguien (…) para luego ignorarla cuando toma la palabra no funciona», añadió.

– «Club de chicos» –

Por su parte, la número dos del partido, Lucy Powell, afirmó al diario The Guardian haber presenciado en Downing Street «informaciones filtradas de forma hostil» dirigidas contra varias ministras.

A su juicio, esas prácticas demuestran la existencia de un auténtico «club de chicos» (boys club) dentro del gobierno.

Según varios medios, Andy Burnham se ha comprometido a poner fin a esas filtraciones, prometiendo que sus autores serían «expulsados».

La representación femenina en el Parlamento británico ha aumentado de forma notable en los últimos treinta años.

Hasta 1997, las mujeres nunca superaban el 10% del total de diputados de todos los partidos. En marzo de 2026 eran ya 266 de los 650 parlamentarios.

En el Partido Laborista, 186 de sus 403 diputados son mujeres, es decir, el 46% del grupo parlamentario. Sin embargo, persiste la sensación de que siguen alejadas de los verdaderos centros de poder.

Para Sarah Childs, catedrática de Política y Género de la Universidad de Edimburgo, «existe una posibilidad de cambio porque el nuevo primer ministro es él mismo crítico con determinadas prácticas en Westminster», el corazón del poder político británico.

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