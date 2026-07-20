Burnham asume el gobierno británico tras recibir el encargo del rey Carlos III

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Londres, 20 jul (EFE).- El nuevo líder laborista británico, Andy Burnham, asumió este lunes como primer ministro del Reino Unido tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno.

Burnham tuvo una audiencia con el monarca en el palacio de Buckingham, residencia de la familia real, después de que Keir Starmer presentase formalmente a Carlos III su dimisión como primer ministro.

El pasado viernes, Burnham fue declarado formalmente líder del Partido Laborista después de recibir un amplio apoyo de los diputados de su formación, sin que fuera necesario celebrar unas elecciones internas.

El nuevo primer ministro asumió el poder pocos minutos después de que Keir Starmer presentase formalmente su dimisión como jefe del Gobierno en una audiencia privada con el rey Carlos III.

Rodeado por los ministros de su Gobierno y el personal que trabaja en Downing Street, Starmer dijo que fue «el privilegio» de su vida haber servido como primer ministro a lo largo de dos años, al tiempo que resaltó que la economía es más fuerte, los servicios públicos han mejorado, muchos niños han salido de la pobreza, la inmigración está disminuyendo y la reputación internacional del Reino Unido se ha visto «enormemente reforzada».

Una vez en Downing Street, Burnham empezará a nombrar esta misma tarde a los ministros que formarán su Gobierno. Especialmente relevante será el nombre del encargado o la encargada de la cartera de Economía. EFE

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