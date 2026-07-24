Burnham atiende asuntos del Gobierno por primera vez en Mánchester en lugar de Londres

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Londres, 24 jul (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, que asumió el cargo el pasado lunes, atiende este viernes los asuntos del Gobierno en Mánchester, en el norte de Inglaterra, en vez de hacerlo en Londres, como parte de su objetivo para descentralizar el poder.

El primer ministro, antiguo alcalde de Mánchester, ha dejado claro que algunos días trabajará en esa ciudad, al igual que lo harán otros ministros y varios funcionarios británicos.

Burnham presidirá hoy en Mánchester una reunión del llamado Consejo Económico Nacional, creado en 2008 para responder a los desafíos económicos del país, y se espera que asistan representantes de la Federación de Pequeñas Empresas, la Confederación de la Industria Británica y las Cámaras de Comercio Británicas.

Esta reunión acogerá también a alcaldes regionales con el fin de «situar la descentralización en el centro de la misión gubernamental de mejorar el Reino Unido», según el Ejecutivo.

«Durante 40 años, el poder y los recursos han sido absorbidos por el centro, y demasiadas comunidades se han sentido olvidadas, privadas de la atención y la inversión que merecen. Se han acabado para siempre los tiempos en que Whitehall (Londres) se resistía a la descentralización», dijo Burnham a los medios.

Desde que asumió el poder, Burnham ha anunciado medidas destinadas a aliviar el coste de vida, como la supresión del IVA sobre la electricidad a partir del 1 de octubre y una reducción del 20 %, a partir de abril de 2027, de las tasas comerciales para «pubs», clubes sociales y locales de música en directo. EFE

vg/pcc