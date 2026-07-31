Burnham dice que la situación en Ceuta es «causa de preocupación» y ofrece ayuda a España

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Londres, 31 jul (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo hoy que la crisis migratoria desatada en la ciudad española de Ceuta es «causa de preocupación», además de «obviamente, un problema para el Gobierno español».

En declaraciones desde Sheffield (norte de Inglaterra), Burnham añadió que ha ofrecido ayuda al Gobierno español: «Estamos en contacto con el Gobierno español, las autoridades allí, para proveer apoyo, además de entender las implicaciones de la situación».

No abundó en más detalles sobre la cuestión, y la conversación con los periodistas rápidamente derivó hacia las cuestiones migratorias que afectan al Reino Unido, donde la noche del miércoles se registró la llegada más masiva (752 personas) de inmigrantes ilegales en lo que va de año.

Esta ha sido hasta el momento la única declaración oficial del Gobierno británico sobre esta crisis que ha ocupado en el Reino Unido las portadas de los diarios y los programas informativos durante todo el día de hoy. El Foreign Office, por ejemplo, no se ha pronunciado al respecto, pese a ser requerido por EFE.

La crisis ha servido al Partido Conservador y al ultraderechista Reform UK para alertar sobre la posibilidad de que los inmigrantes llegados a Ceuta puedan en adelante pasar a la península, cruzar Francia y terminar en territorio británico.

«La crisis fronteriza española podría rápidamente convertirse en nuestra crisis fronteriza», dijo por ejemplo el portavoz de Interior de los conservadores, Chris Philp.

Por su parte, el líder de Reform UK, Nigel Farage, se mostró más apocalíptico: según él, lo sucedido en Ceuta representa «una batalla por el futuro de nuestra civilización», ante la cual «es hora de despertar». EFE

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