Burnham entra en el Parlamento británico y comienza batalla laborista por derrocar a Starmer

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El laborista Andy Burnham logró el viernes un escaño en el Parlamento británico, al ganar unas elecciones parciales en el norte de Inglaterra, lo que abre la batalla por derrocar a Keir Starmer dentro del partido y como primer ministro.

Burnham, de 56 años, alcalde de Gran Mánchester desde 2017, se impuso en la circunscripción de Makerfield y logró así un puesto en la Cámara de los Comunes, condición indispensable para poder desafiar a Starmer, impopular dentro del propio partido.

«Le digo a mi propio partido: esta es la última oportunidad para cambiar», dijo Burnham en un discurso de agradecimiento tras obtener la victoria, con casi el 55% de los votos.

«Tenemos que hacerlo bien», añadió Burnham, que ya ha expresado su deseo de desafiar a Starmer, añadiendo que su victoria podría ser un «punto de inflexión» para el país.

Por su parte, Starmer insistió este viernes en que presentará batalla ante cualquier rival que se presente para derrocarlo al frente del Partido Laborista y como primer ministro.

«Si hay una contienda, entonces sí, me presentaré, competiré. Lo he dicho repetidamente. No voy a apartarme» del puesto de primer ministro, declaró Starmer en Londres, después de que Burnham fuera elegido diputado.

– Un cuestionado Starmer –

Desde su llegada al poder, la popularidad de Starmer, de 63 años, no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

A ello se sumó el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El ejecutivo laborista sufrió un gran revés en las elecciones municipales de mayo, perdiendo alrededor de 1.500 concejales, y varios ministros dimitieron.

El alcalde del Gran Mánchester, un puesto al que tendrá ahora que renunciar, superó ampliamente en Makerfield al candidato del partido antiinmigración Reform UK, el fontanero Robert Kenyon, que obtuvo un 34,5% de los sufragios.

Burnham, con posiciones más izquierdistas que Starmer dentro del laborismo y que es el político más popular en el país en este momento, según las encuestas, deberá ahora buscar el apoyo del 20% de los disputados de su partido en el Parlamento, para forzar a una votación y desafiar al primer ministro.

«No creo que sea bueno para el país sumirlo en el caos, ahora que Andy ha ganado», declaró este viernes Starmer.

El laborismo se impuso en las elecciones generales de julio de 2024 con una mayoría absoluta de 403 diputados, tras catorce años de gobiernos conservadores. Cualquiera que aspire a liderar a los laboristas y reemplazar a Starmer necesitará el el apoyo de 81 representantes electos para forzar una votación.

– Revés para Reform UK –

El triunfo del ala más izquierdista del Partido Laborista representa un duro revés para Reform UK y su líder Nigel Farage, que encabeza todas las encuestas nacionales desde hace meses.

Farage y su partido antiinmigración, gran ganador de las municipales de mayo, esperaba convertir esta elección parcial en una demostración de fuerza de cara a las próximas elecciones legislativas de 2029.

Reform UK se había impuesto en la circunscripción de Makerfield, en las municipales de mayo, pero no pudieron en la lucha por el escaño en el Parlamento con la notoriedad y popularidad de Andy Burnham.

Además, Reform UK se vio perjudicado por la competencia del partido Restore Britain, situado más a la extrema derecha, cuya candidata quedó en tercer lugar con el 6,8% de los votos.

Burnham, que ya fue miembro del Parlamento desde 2001 hasta 2017, siendo además ministro de Salud, tomará posesión como diputado el lunes.

El miércoles, Starmer dijo estar dispuesto a ofrecerle a Burnham un «papel importante» en su gobierno, en un intento por evitar el desafío que se avecina; una idea que, según la prensa, el equipo del hasta ahora alcalde del Gran Mánchester habría rechazado.

Además de Burnham, otro aspirante al puesto de Starmer como líder del laborismo es el exministro de Salud Wes Streeting, que dimitió en mayo.

Streeting, del ala más conservadora del partido, renunció tras el revés laborista en las recientes elecciones municipales.

psr/jvb