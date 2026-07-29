Burnham no tiene margen para aumentar el endeudamiento británico, dice centro de estudios

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Londres, 29 jul (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, no tiene margen para recurrir a más endeudamiento estatal, por lo que debería considerar subir los impuestos o recortar el gasto público para financiar sus nuevos compromisos relacionados con el coste de vida, advirtió este miércoles un destacado centro de estudios.

El Instituto Nacional de Investigación Económica y Social (NIESR, por sus siglas en inglés) avisó hoy en un informe de que el Gobierno de Burnham, que asumió el pasado día 20, afrontará presiones por el previsto incremento de la inflación a causa de la guerra en Irán.

Ese centro estima que la inflación interanual británica, que está en el 2,6 %, por encima del objetivo del 2 % del Banco de Inglaterra, alcanzará un máximo del 3,8 % en febrero de 2027 y tardará en desacelerarse hasta principios de 2029.

La deuda neta acumulada del sector público británico, sin incluir los bancos con participación estatal, alcanzó a finales del pasado mes de mayo el 95,1 % del producto interior bruto (PIB) del país.

Burnham se ha comprometido a encabezar un Gobierno centrado en hacer frente al alza del coste de la vida y ya ha tomado algunas medidas, como eliminar el IVA sobre la electricidad a partir de octubre y reducir en un 20 % los impuestos sobre locales como pubs, clubes y lugares de música en directo en Inglaterra desde abril de 2027.

El subdirector de macroeconomía del NIESR, Stephen Millard, señaló que no considera que las medidas de apoyo ante el coste de la vida fueran la «solución» y recalcó que corresponde al «Banco de Inglaterra cumplir el objetivo de inflación».

«Claramente no hay margen para aumentar el endeudamiento» y «aún no estoy convencido de que se haya analizado a fondo cómo se financiarán estas iniciativas, pero habrá una presentación de presupuestos en octubre», agregó.

«Nuestro consejo sería financiarlas mediante impuestos más altos o mediante recortes de gasto en otras áreas», puntualizó.

Burnham también ha reiterado su compromiso de destinar el 3,5 % de PIB nacional a defensa para el año 2035. EFE

vg/mra