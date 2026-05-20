Burnham optará a un escaño parlamentario el 18 de junio con vistas a desafiar a Starmer

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Londres, 20 may (EFE).- Andy Burnham, alcalde de Manchester y posible aspirante a desbancar al primer ministro británico, Keir Starmer, optará a un escaño por la circunscripción inglesa de Makerfield en una elección parcial fijada este miércoles por la autoridad local para el 18 de junio

Burnham aspira a convertirse en diputado en la Cámara de los Comunes para, eventualmente, presentarse a unas elecciones internas en el laborismo a fin de sustituir a Starmer al frente del partido y del Gobierno.

El órgano rector del Partido Laborista, que en enero pasado había bloqueado el regreso del exministro en apoyo a Starmer, decidió ayer que podrá concurrir en la elección parcial para reemplazar al diputado Josh Simons, que dimitió hace seis días como representante de la circunscripción norteña de Makerfield para darle paso.

Burnham, que ya fue parlamentario entre 2001 y 2017, se enfrentará en la contienda al partido populista de derechas Reform UK, que ya ha anunciado a su candidato, el fontanero Robert Kenyon, quien acabó segundo en ese distrito en las elecciones generales de 2024.

De ganar el escaño, el alcalde, de 56 años, prevé postularse en unas futuras elecciones dentro del Partido Laborista para sustituir a Starmer, siempre que consiga el aval de 81 diputados de su formación, un 20 % del grupo parlamentario.

El exministro de Sanidad, Wes Streeting, que dimitió el pasado jueves del Ejecutivo para propiciar la lucha por el liderazgo laborista, ha confirmado que también concurriría en esas eventuales primarias.

Ninguno de los posibles aspirantes a sustituir al primer ministro, entre ellos la ex viceprimera ministra Angela Rayner, ha instigado aún formalmente el proceso de elecciones internas, para lo que es condición demostrar el apoyo de esos 81 diputados.

A su vez, Starmer, que llegó al poder en julio de 2024 con mayoría absoluta, mantiene que no piensa dimitir, pese a la presión tras los malos resultados obtenidos por el laborismo en las elecciones municipales y regionales del pasado 7 de mayo.

Dado que, para disputar el escaño de Makerfield, Burnham dejará vacante su puesto de alcalde de Mánchester, el Gobierno habrá de fijar la fecha de unas elecciones locales para sustituirle, con el riesgo de perder esa importante plaza.

Aun si ganara el 18 de junio, el político no podría en principio asumir su escaño en el Parlamento de Londres hasta que tenga sustituto al frente de la ciudad del norte de Inglaterra, lo que condicionará el calendario de unas eventuales primarias para el liderazgo laborista. EFE

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