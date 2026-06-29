Burnham propone llevar parte del Gobierno a Mánchester para descentralizar el poder

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Londres, 29 jun (EFE).- Andy Burnham, favorito para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y primer ministro británico, propuso este lunes trasladar parte de las operaciones del Gobierno de Londres a Mánchester (norte de Inglaterra) para favorecer la descentralización del poder en el Reino Unido.

En su primer gran discurso tras anunciar la pasada semana su candidatura al liderazgo, el exalcalde de Mánchester defendió un «número 10 del norte», en alusión a su ciudad y a la residencia oficial del primer ministro británico en el 10 de Downing Street.

Si no surge ningún otro aspirante en el plazo de presentación de candidaturas, del 9 al 16 de julio, Burnham podría ser proclamado líder laborista el viernes 17 de julio y asumir la jefatura del Gobierno el lunes 20.EFE

jm/vg