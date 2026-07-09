Burnham roza el apoyo necesario para ser nombrado como líder laborista y primer ministro

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Londres, 9 jul (EFE).- Andy Burnham roza los apoyos necesarios para ser proclamado como próximo líder laborista y futuro primer ministro británico, sucediendo a Keir Starmer, tras acumular este jueves el respaldo de 322 diputados de la formación, solo uno por debajo del umbral que anularía la posibilidad de que haya otro candidato.

En el primer día del plazo de presentación de candidaturas al liderazgo laborista, el exalcalde de Mánchester, ahora diputado por Makerfield, logró situarse a tan solo un voto de los 323 apoyos necesarios para que sea matemáticamente imposible que un rival se presente contra él.

Para poder concurrir al liderazgo, cualquier candidato debe demostrar un respaldo de al menos 81 diputados -el 20 % del total de parlamentarios laboristas- antes del próximo miércoles.

Este es exactamente el número de votos que quedan por registrar, por lo que todos ellos deberían apoyar a un único rival alternativo para evitar una victoria de Burnham. Esto es algo poco probable, ya que algunos diputados que no han emitido todavía su voto lo han respaldado públicamente.

Además de superar el umbral de los 323 avales, Burnham necesitaría también obtener la nominación de al menos tres de las 31 sociedades socialistas y sindicatos afiliados al Partido Laborista, aunque se espera que este sea un mero trámite formal.

De confirmarse que el umbral se supera, y que no existe ningún candidato alternativo, Burnham sería declarado formalmente como nuevo líder del Partido Laborista el próximo 17 de julio y accedería al cargo de primer ministro el día 20.

Entre los 322 diputados que han respaldado la candidatura del exalcalde de Mánchester se incluyen gran parte de los ministros y otros miembros de alto rango en el actual Gobierno del Ejecutivo de Keir Starmer, encabezados por el vice primer ministro británico, David Lammy, la ministra de Economía, Rachel Reeves o la actual titular de Exteriores, Yvette Cooper. EFE

rb/rcf