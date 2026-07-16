Burnham será proclamado mañana líder laborista previo a ser primer ministro británico

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Londres, 16 jul (EFE).- El exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, será proclamado nuevo líder del Partido Laborista británico mañana viernes en una conferencia especial, tras haber recibido los apoyos necesarios dentro de la formación y poder así sustituir el lunes a Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido.

Burnham, que regresó al Parlamento el 18 de junio tras ganar un escaño en una elección parcial, recibió el miércoles el apoyo de 379 de los 403 diputados que tiene el grupo laborista en la Cámara de los Comunes, superando con creces el mínimo de 81 requeridos para optar al liderazgo en unos comicios internos.

Ese amplio apoyo hizo matemáticamente imposible que ningún otro candidato pudiera participar en la contienda, iniciada el 9 de julio, aunque nadie más se había postulado.

Tras obtener el aval de sus colegas, el exalcalde se hizo este jueves con el respaldo necesario de al menos tres organizaciones de 31 afiliadas al laborismo, entre ellas al menos dos sindicatos, antes de que hoy expire a las 18:00 el plazo de nominaciones.

La mayoría de sindicatos anunciaron su apoyo por adelantado, como el mayoritario Unite, ASLEF, del sector ferroviario, y Unison, que agrupa a trabajadores de servicios públicos, además de otros de sectores como el transporte, el comercio y los bomberos.

Con todos los requisitos cumplidos, Burnham será proclamado líder del Partido Laborista sin rival en un acto organizado por la formación a mediodía del viernes. Lo habrá conseguido al tercer intento, tras dos fallidos en sendas primarias en 2010 y 2015.

El antiguo ministro de Cultura y Sanidad asumirá después, el lunes, la jefatura del Gobierno, en un proceso marcado por el protocolo.

Según la tradición, Starmer se desplazará al palacio de Buckingham para presentar su dimisión al rey Carlos III, tras lo cual le visitará Burnham, a quien el monarca invitará a formar gobierno.

El nuevo primer ministro irá entonces a su residencia y despacho oficiales en el número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, donde se prevé que pronuncie un discurso y dé a conocer los nombres de los ministros de su gabinete.

Starmer, que llegó al poder con mayoría absoluta en julio de 2024, anunció su dimisión el 22 de junio tras perder la confianza de su grupo parlamentario, después de meses de caída en las encuestas y una derrota histórica en las elecciones locales y regionales de mayo.

Al despedirse el miércoles en su última sesión de control ante el Parlamento, Starmer aseguró que trabajará como diputado para que los laboristas tengan éxito y ofreció «todo su apoyo» a su sucesor, al tiempo que prometió no darle su opinión si él no se la pide y, si lo hace, será «solo en privado». EFE

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