Burnham tiene garantizado convertirse en el próximo primer ministro británico

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El exalcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, tiene ya garantizado suceder al primer ministro británico dimisionario Keir Starmer, después de haber obtenido el apoyo necesario de los diputados laboristas, según un recuento del partido.

Burnham recibió el lunes el respaldo de 27 diputados laboristas adicionales, que se suman a los 322 apoyos obtenidos en el primer día de votación, el pasado jueves.

Con el apoyo de 349 diputados de los 403 que integran el grupo parlamentario laborista, ningún otro candidato puede alcanzar ya el umbral de 81 apoyos necesarios para presentarse a la dirección del partido.

La fecha límite para participar en la votación está fijada este miércoles.

Andy Burnham todavía debe obtener el aval de tres organizaciones afiliadas, entre ellas al menos dos sindicatos, un trámite que se considera una mera formalidad.

De este modo, Burnham debe ser investido oficialmente como líder del Partido Laborista el 17 de julio durante un congreso extraordinario, antes de instalarse en Downing Street, probablemente el 20 de julio, después de reunirse con el rey Carlos III.

El exalcalde del Gran Mánchester, de 56 años, ganó el 19 de junio unas elecciones legislativas parciales que le permitieron ocupar un escaño en el Parlamento, una condición necesaria para poder iniciar la carrera por el liderazgo laborista.

Burnham ya había intentado en dos ocasiones dirigir el laborismo, en 2010 y 2015.

Desde su regreso al Parlamento, Burnham ha comenzado a perfilar sus prioridades para el gobierno, prometiendo en particular un amplio proceso de descentralización destinado a impulsar el crecimiento económico.

«Vamos a llevar a cabo el mayor reequilibrio de poderes que nuestro país haya conocido jamás», afirmó Burnham.

La popularidad del primer ministro saliente, Keir Starmer, en el poder desde julio de 2024, cayó en picado debido a varios escándalos y una economía aletargada, que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

jj-adm-psr/avl