Burruchaga ve a Argentina lista para repetir la gloria y traslada la presión al resto

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Hugo Barcia

Miami (EE.UU.), 17 jun (EFE).- Jorge Burruchaga, campeón del mundo con Argentina en 1986, dijo en una entrevista a EFE que ve a la Albiceleste lista para repetir el título conquistado hace cuatro años.

Para el entrenador, que hasta 1998 destacó como centrocampista en clubes como Independiente, Quilmes y River Plate , la experiencia cosechada por la plantilla hace cuatro años en Catar da un valor agregado y carga la responsabilidad a los rivales en 2026.

«Más allá de que todos le tiran la presión, vos ya viviste lo que es ganar un Mundial, ya lo sufriste. Argentina ya sufrió el Mundial pasado, sabe todos los pormenores que te pueden suceder», afirmó el artífice del gol del triunfo en la final de 1986 contra Alemania Occidental (3-2).

El ‘ex’ de Independiente sabe de lo que habla, puesto que él fue uno de los siete campeones del mundo que repitió en Italia 1990, junto con Diego Maradona y Óscar Ruggeri, entre otros.

Pero aunque ese equipo alcanzó la final del campeonato, perdió contra los germanos a los que cuatro años atrás había batido.

Sin embargo, Burruchaga destacó que aquel plantel de Argentina era muy distinto al actual, en el que repiten 17 de los futbolistas que tocaron la gloria en Catar 2022, incluida la mayoría de jugadores del núcleo duro.

«El equipo está bien. Mantuvo después del Mundial la seriedad, el orden y las ganas de jugar con la selección. Está preparado para defenderlo», expresó ‘Burru’, en la actualidad con 63 años.

Además, resaltó que la presión procede del resto de rivales, que dicen que «el campeón del mundo tiene que estar ahí arriba», cuando son ellos quienes llevan más tiempo sin levantar el trofeo.

De Messi…

Una de las claves para que Argentina pueda convertirse en la tercera selección en ganar dos mundiales consecutivos, después de Italia en 1938 y Brasil en 1962, pasará por Lionel Messi, si puede dosificarse y llegar a los partidos clave en la mejor forma posible.

El delantero del Inter Miami cumplirá 39 años el 24 de junio, y tras quitarse la mayor losa de su carrera en Catar, busca seguir haciendo historia en el que será el sexto Mundial de su carrera.

«No dudo que va a ser inteligente y hablar con el entrenador», señaló Burruchaga, destacando la capacidad de liderazgo de ambos.

Sobre el ’10’, aseguró que se encuentra bien físicamente y sin lesiones, un factor que limitó notablemente el desempeño de Maradona en 1990, y señaló que la ampliación del Mundial otorgará más oportunidades para que reciba descanso.

«Este Mundial pueden dosificar las cargas; te da tiempo a descansar. Hay que leer bien los partidos en los que se le va a precisar al 100 %, al 90 %, de arranque o desde el banco», añadió.

… a Maradona

Burruchaga también aprovechó la ocasión para zanjar la discusión sobre quién fue mejor, si Messi o Maradona, destacando que «lo importante es que los dos son argentinos y los mejores jugadores en los últimos cuarenta años».

En su lugar, prefirió centrarse en las similitudes que ambos jugadores comparten, como «el amor a la camiseta o el mensaje que dan; Diego jugando lesionado (y) Messi insistiendo en ganar el Mundial».

Aunque entre sus principales diferencias indicó que Maradona era un futbolista «más todoterreno» y Messi es más letal «en los últimos treinta o cuarenta metros de la cancha».

«Sobre todo, el cambio de ritmo de Messi, Diego no lo tenía, pero Diego en la acción individual de regate era distinto», resumió.

La selección argentina comenzó anoche la defensa del título con una contundente victoria por 3 a 0 contra Argelia, gracias al primer triplete de Messi en un Mundial. EFE

hbc/hbr

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