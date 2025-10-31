Buscadores de oro mauritanos se apoderan de armas del Polisario en frontera con el Sáhara

Nuakchot, 31 oct (EFE).- Una decena de buscadores de oro mauritanos se apoderaron, en un suceso inédito, de armas pertenecientes a miembros del Frente Polisario en la frontera con el territorio del Sáhara Occidental, en el norte del país, informó este viernes a EFE una fuente de seguridad mauritana.

La incautación de las armas tuvo lugar el miércoles durante un asalto en la zona saharauí de Ahfir, situada en la frontera entre Mauritania y el Sáhara Occidental, unos 60 kilómetros al norte de la población mauritana de Zouérate.

Las autoridades mauritanas aún no han hecho ninguna declaración oficial sobre el asunto.

La fuente de seguridad explicó que los buscadores de oro mauritanos atacaron dos contenedores pertenecientes al Polisario y se apoderaron de fusiles ametralladores que se encontraban allí, antes de retirarse.

Tras su regreso a Zouérate, los asaltantes se presentaron ante la Gendarmería mauritana y entregaron las armas saqueadas.

Este tipo de incidentes nunca habían ocurrido, a pesar de la superposición de fronteras entre Mauritania y esta parte del Sáhara Occidental, así como de la presencia frecuente de buscadores de oro en ambos lados.

Las franjas este y sur del Sáhara Occidental son consideradas por el Polisario como parte de sus territorios liberados, mientras que la ONU las denomina zona colchón (obligatoriamente desmilitarizada).

Marruecos, que administra el 80 % de la antigua colonia española, las considera parte de su territorio, aunque representan el 20 % que escapa a su control. EFE

