Buscan a los autores intelectuales del crimen de dos funcionarios de Ciudad de México

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Ciudad de México, 14 may (EFE).- La investigación por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores del Gobierno de Ciudad de México asesinados hace casi un año, está centrada actualmente en identificar a los autores intelectuales, después de que fueran detenidas dieciocho personas pertenecientes supuestamente a una célula criminal, informaron las autoridades.

El caso “sigue abierto, sigue avanzando y seguirá siendo una prioridad” dijo hoy en rueda de prensa la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde.

Guzmán y Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron asesinados el 20 de mayo del pasado año en un ataque armado ocurrido en el sur de la capital mexicana.

Hasta ahora han sido detenidas dieciocho personas; diez de ellas por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada, y las ocho restantes, por diversas actividades delictivas vinculadas con la operación de la célula criminal.

Alcalde explicó que la Fiscalía ha identificado a personas encargadas de la logística, el seguimiento y el soporte operativo, así como del resguardo de equipos telefónicos y vehículos, la adquisición de automóviles, el alquiler de inmuebles, la gestión de matrículas sin registro, traslado de personas clave y recargas telefónicas.

Las autoridades han reconstruido el atentado, en el que participaron al menos siete vehículos, entre ellos una motocicleta usada para la agresión y huida inmediata, y varios vehículos y camionetas.

Según la investigación, el ataque fue planeado al menos con veinte días de antelación, sus autores vigilaron la ruta que seguían las víctimas hasta su lugar de trabajo y sostuvieron reuniones periódicas en el vecino Estado de México.

La Fiscalía considera que el atentado podía haber sido ejecutado el 14 de mayo, seis días antes, pero la acción se frustró porque en esa jornada José Guzmán no recogió a Ximena Muñoz en las inmediaciones de la estación del metro Chabacano, como hacía habitualmente.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, sostuvo que una parte sustancial de la operación fue ejecutada por integrantes de un grupo delictivo con presencia en Ciudad de México y el Estado de México, aunque no detalló el nombre de la organización criminal. EFE

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