Buscan a los dos ocupantes de un helicóptero estrellado en el centro de Italia

Roma, 10 nov (EFE).- Los equipos de rescate de Italia localizaron este lunes los restos de un helicóptero privado estrellado un día antes en una zona montañosa del centro del país, entre las regiones de Toscana y Marcas, mientras sigue la búsqueda de sus 2 ocupantes.

Según informó a EFE el portavoz del Cuerpo Nacional de Socorro Alpino (CNSAS), Simone Alessandrini, el aparato fue localizado desde el aire por los bomberos y al lugar están accediendo equipos de tierra, de los bomberos y de la Guardia di Finanza.

El helicóptero había desaparecido de los radares el domingo por la tarde, cuando volaba entre Venecia (noreste) y una pista privada en la provincia de Arezzo (centro).

Los restos del aparato fueron hallados en un bosque cerca del lago de Montedoglio, una zona conocida como la Alpe della Luna, que forma parte de un parque natural protegido.

En la aeronave viajaban el empresario orfebre Mario Paglicci, de 77 años, y el inmobiliario Fulvio Casini, de 67.

Las autoridades aún no han encontrado a los dos ocupantes ni aclarado las causas del accidente, por el cual la Fiscalía de Arezzo ha abierto una investigación. EFE

