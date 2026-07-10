Buscan a una joven de 18 años desaparecida tras salir de su casa a su colegio en Argentina

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Buenos Aires, 10 jul (EFE).- Jessica Anahí Benítez Barbudes, de 18 años, es buscada este viernes tras ser vista por última vez el pasado martes cuando salió de su casa rumbo al colegio al que asiste en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires.

En las últimas horas se conocieron nuevas pistas de la investigación, entre ellas el llamado de un vecino que aseguró haberla visto en Quilmes, provincia de Buenos Aires, a casi 30 kilómetros de su vivienda.

La madre de la joven informó al canal de noticias TN que tras recibir la comunicación se trasladó este viernes hasta la comisaría de la zona para radicar la denuncia.

En paralelo, la Policía analizaba este viernes la geolocalización del teléfono celular de la joven para reconstruir sus desplazamientos después de que fuera vista por última vez.

Este viernes, familiares, amigos y vecinos de la joven también realizaron una protesta para pedir su aparición en la puerta del colegio Julio Argentino Roca.

La madre de la joven explicó que le envió un mensaje para avisarle que la clase de catequesis a la que debía ir había sido suspendida y recibió como respuesta: «Ya vuelvo». Esa fue la última comunicación entre ambas.

Por su parte, un amigo de la familia declaró haber visto a Jessica llegar hasta las inmediaciones del colegio.

Los investigadores también analizaban este viernes otro dato: un amigo aseguró que en la madrugada del miércoles le envió mensajes, que fueron leídos pero después fue bloqueado.

La desaparición de Jessica Benítez se produce a pocos meses después de dos casos de dos adolescentes que desaparecieron y días después sus cuerpos aparecieron enterrados y que generaron conmoción en Argentina.

A fines de mayo, Agostina Vega, una adolescente de 16 años, fue hallada asesinada en la provincia de Córdoba tras permanecer desaparecida durante varios días.

También a fines de mayo, el cuerpo de Dulce María Candia, de 17 años, fue encontrado en una obra en construcción de la localidad misionera de Eldorado, un día después de que su madre denunciara su desaparición, en un caso por el que un sospechoso fue imputado por femicidio.

Ambos feminicidios fueron repudiados el pasado 3 de junio una protesta masiva en el aniversario del movimiento ‘Ni Una Menos’. EFE

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