Buscan a unos ladrones huidos tras el atraco de un banco en Nápoles con rehenes

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Roma, 16 abr (EFE).- Las autoridades italianas buscan este jueves a un grupo de ladrones fugado tras asaltar una sucursal bancaria en la ciudad de Nápoles (sur) y atrincherarse con unos treinta rehenes, que fueron rápidamente liberados por los agentes.

El atraco ha tenido lugar en una sucursal de ‘Crédit Agricole’ del barrio napolitano del Vomero, el más prestigioso de la ciudad.

Los ladrones, cuyo número aún se desconoce, accedieron al banco con máscaras de actores y se atrincheraron en su interior con unos 30 rehenes entre trabajadores y clientes, según confirmó la Delegación del Gobierno en Nápoles.

Sin embargo, todas las personas fueron rápidamente liberadas sanas y salvas por la Unidad de Intervención Especial de los Carabineros (policía militarizada).

Tras la salida de los rehenes, los agentes accedieron a la oficina para buscar a los criminales, aunque no han dado con ellos.

Algunos medios como Napoli Today avanzan que han escapado a través de un agujero que da a las alcantarillas de la zona.

La policía científica está tomando muestras en la sucursal y en un vehículo aparcado a su puerta.

La zona ha sido acordonada ante la presencia de numerosos curiosos y vecinos, que siguen las pesquisas y el rastro en torno al banco. EFE

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