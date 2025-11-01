Buscan en Italia a condenado por exterminar a su familia que escapó de centro de inserción

1 minuto

Roma, 1 nov (EFE).- Las fuerzas de seguridad italianas buscan a Elia Del Grande, condenado a 30 años de prisión, por haber asesinado el 7 de enero de 1998 cuando tenía 22 años a su madre, padre y hermano mayor, y que escapó del centro de inserción en el que se encontraba, informaron esta sábado los medios.

Del Grande, de 49 años, ya había sido puesto en libertad tras cumplir 25 años de prisión, pero se había aprobado una nueva medida de seguridad al ser considerado un peligro social y debía pasar seis meses en el centro de Castelfranco Emilia, en la provincia de Módena (norte), hasta una nueva evaluación.

Fue condenado a treinta años de prisión por la llamada ‘masacre de los panaderos’, al exterminar a toda su familia, que trabajaba en una panadería muy conocida en la localidad de Cadrezzate, en el norte de Italia. Disparó con un fusil a su padre Enea, de 57 años), su madre Alida, de 56, y a su hermano mayor Enrico, de 27.

Los homicidios se produjeron mientras la familia dormía. Posteriormente huyó a Suiza con la intención de viajar después a Santo Domingo. La condena se redujo en apelación de tres cadenas perpetuas a treinta años.

La búsqueda del fugitivo se centra también en toda la provincia de Varese, adonde solía regresar cuando tenía permisos, incluida su ciudad natal, Cadrezzate, y en Cerdeña, pues tras cumplir sus últimos años de prisión en Cagliari, eligió residir en el pueblo de Telti, cerca de Olbia. EFE

ccg/jgb