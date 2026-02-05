Bustinduy: España está «muy sola» en Europa para llevar a cabo «las batallas» progresistas

2 minutos

París, 5 feb (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, lamentó este jueves que España esté «muy sola» para llevar a cabo «las batallas progresistas» en la Unión Europea, aunque señaló que el propio club comunitario puede aún brindar «oportunidades» para contrarrestar la corriente trumpista en el continente.

«Creo que España hace lo que está en sus manos para mostrar la posibilidad de una alternativa ante esta corriente (trumpista). Pero hay que reconocer que España está muy sola para llevar a cabo ciertas batallas» progresistas, declaró Bustinduy en París, donde dio un debate en la Escuela Normal Superior, en la que él mismo realizó una parte de sus estudios.

El ministro citó, como dos ejemplos de la política española progresista, las reformas económicas de su Gobierno de coalición en favor de los trabajadores, con el aumento del salario mínimo profesional, y el anuncio de la regularización de alrededor de medio millón de personas migrantes.

«España tiene enfrente una oportunidad doble, la de emanciparse de un capitalismo fosilizado que nos lleva al desastre y del que tenemos una posición de dependencia y sumisión, sobre todo en la energía, y la de emanciparse de la dinámica y de las relaciones de poder que ha creado la tecno-oligarquía trumpista», criticó.

Esta tecno-oligarquía tiene como objetivo «la desestabilización de las democracias europeas a través de la esfera digital», advirtió.

Precisamente «la batalla en el espacio digital» fue mencionada en varias ocasiones por Bustinduy. «Podemos considerar a España una potencia media, por eso, para llevar a cabo esa batalla, necesitamos alianzas», refirió.

El ministro de Derechos Sociales abogó por más soberanía de la UE, aunque consideró que esta no tiene que ser solo militar. «No son los drones o los cazas los que nos dan la seguridad (…) Es nuestro tipo de fiscalidad, la justicia social, el modelo de sociedad».

Junto a Bustinduy, intervino en el debate la eurodiputada de izquierdas francesa Aurore Lalucq y el socialista belga Thomas Dermine, antiguo secretario de Estado federal sobre inversiones estratégicas.

Lalucq apostó por una Europa federal que pueda pesar frente a Estados Unidos, China y Rusia, mientras que Dermine alertó sobre que la UE se centre demasiado en invertir en armamento, en detrimento de su modelo social. EFE

