Bustinduy cree que en España se podrá adoptar «más pronto que tarde» la ‘tasa Zucman’

París, 5 feb (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se mostró convencido este jueves de que en España se podrá adoptar, «más pronto que tarde», la llamada ‘tasa Zucman’ o impuesto mínimo sobre el patrimonio de los multimillonarios que, según sus cálculos, podría recaudar 5.400 millones de euros al año.

«Estoy convencido que en la sociedad española hay una inmensa mayoría de gente de izquierdas y de derechas que defiende una idea de sociedad más justa, donde quien más tiene más contribuya para que tengamos servicios públicos a la altura», declaró Bustinduy a EFE en París.

Explicó que los fondos adicionales que se obtengan con esta iniciativa se destinarían a políticas que reduzcan la desigualdad, como su propuesta de una ayuda a la crianza, y recalcó que está «convencido que más pronto que tarde seremos capaces de adoptarla».

Precisamente, el ministro tiene previsto reunirse mañana viernes en parís con el economista francés Gabriel Zucman, creador de la idea de imponer un impuesto mínimo sobre el patrimonio de los multimillonarios, y quien hoy manifestó su convencimiento de que España debería adoptarlo porque la situación de los ultrarricos no es ni aceptable ni sostenible.

«Creo que España, como Francia, como todos los demás países, deberían implantar un impuesto mínimo sobre las mayores fortunas, simplemente por una cuestión de igualdad ante la ley», declaró Zucman a EFE en París donde presentó el nuevo Observatorio Internacional de la Fiscalidad (ITO).

Una idea que respalda plenamente el ministro español porque, recalcó, «hace falta justicia social», y alabó que Zucman haya conseguido crear un «intensísimo debate público» con su «sencilla» propuesta de imponer un impuesto del 2 % sobre los patrimonios superiores a cien millones de euros, algo que «en España podría recaudar un volumen de recursos superior a los 5.400 millones de euros al año», dijo.

Unos fondos con los que, según Bustinduy, se podría financiar las políticas de protección social que hacen falta «para garantizar que en un país como España, una economía rica, no consienta que uno de cada tres niños y niñas vivan en situación de riesgo de exclusión social o de pobreza, que es la situación actual».

UCon esos fondos, aseguró, se podría «implementar la prestación universal por crianza y erradicar la pobreza infantil en España».

«Queremos la ‘tasa Zucman’ para financiar la prestación universal por crianza. Esa es la ecuación política que queremos defender y lo vamos a hacer las veces que haga falta», subrayó el ministro tras reunirse con la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Beth Goodman, con la que habló, entre otros temas, sobre justicia social.

Detrás del debate de la ‘tasa Zucman’ y de la política fiscal en general hay, según el político de Sumar, «una idea de sociedad y es una idea de horizonte para nuestra sociedades y nuestras democracias».

«Se trata de dibujar una idea de Estado social a futuro que sea capaz de proporcionar seguridad a la ciudadanía, entendida desde una perspectiva vital de bienestar vital a lo largo a lo largo del ciclo de la vida», señaló Bustinduy, defensor de reequilibrar el incremento de la desigualdad económica mundial con «justicia social», para «que quienes más tienen, más contribuyan a la cosa pública».

De hecho, en esa línea, recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha jugado un papel fundamental para garantizar un mínimo impositivo global para las grandes multinacionales del 15 %, sobre la que hubo un acuerdo definitivo a comienzos de enero.

«Es la dirección que nosotros vamos a seguir empujando porque además es que estoy convencido que es la única que puede garantizar el futuro y la estabilidad de las democracias europeas», mantuvo.

Finalmente, Bustinduy puso a España como ejemplo de que llevar a cabo «una política macroeconómica y social más justa y más orientada a la redistribución, lejos de ser un impedimento al desarrollo económico, es un factor de desarrollo económico». EFE

