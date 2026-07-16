Buxadé (VOX): «La unidad de España solo será defendida por los españoles»

Compartir

2 minutos

Bruselas, 16 jul (EFE).- El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, defendió este jueves que «el orden constitucional no puede quedar en manos de tribunales extranjeros», después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerase que la ley de amnistía española sobre el proceso independentista catalán es conforme al derecho comunitario.

«La sentencia sobre la amnistía demuestra que la unidad de España solo será defendida por los españoles», afirmó el político en un comunicado difundido minutos después de conocerse la decisión.

Buxadé sostuvo que el fallo del TJUE sobre la ley de amnistía impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «pone de manifiesto (…) que la unidad de España, su integridad territorial y su orden constitucional deben ser defendidos y protegidos por los propios españoles, sin esperar que las instancias internacionales vengan a resolver nuestros problemas».

El jefe de la delegación de VOX en la Eurocámara añadió que ahora «deberán dar explicaciones todos aquellos que prometieron que Bruselas traería a (Carles) Puigdemont ante la Justicia o que las instituciones europeas anularían la ley de amnistía».

Asimismo, denunció la «politización del Tribunal Constitucional» español, cuya sentencia sobre la amnistía, dijo, «constituye el mayor ataque al Estado de derecho y a la unidad nacional y confirma el pacto inmoral de Sánchez con los golpistas para mantenerse en el poder».

Buxadé aseguró que, si VOX llega al Gobierno y cuenta con la mayoría suficiente, «pondrá en marcha todas las medidas necesarias para revertir los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez y sus cómplices separatistas».

«¿Alguien esperaba otra cosa después de que (el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido) Conde-Pumpido le hiciera el trabajo sucio a Sánchez, el bulos? ¿Después de que el acuerdo que llevó a la amnistía de golpistas y a Sánchez a La Moncloa se negociara y rubricara en Bruselas?», añadió en un mensaje en la red social X.

El TJUE descartó este jueves que amnistiar la responsabilidad contable de los gastos del procés ponga en riesgo las finanzas europeas, y avaló la amnistía del delito de terrorismo en la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR), al excluir esta ley solo los casos que causaran perjuicios graves. EFE

ymo/mas/jgb