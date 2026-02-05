Buxadé (Vox) acusa al TJUE de estar «politizado» por la sentencia sobre Puigdemont

2 minutos

Bruselas, 5 feb (EFE).- El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, acusó este jueves al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ser «profundamente parcial, politizado e ideologizado» después de que la corte anulase la retirada de la inmunidad del líder de Junts, Carles Puigdemont, por el vínculo con Vox del eurodiputado responsable del caso.

En un comunicado, Buxadé dijo que el TJUE «no trabaja al servicio de las naciones ni del Derecho, sino de un sistema politizado que se protege a sí mismo y que ha perdido toda credibilidad», y añadió que su parcialidad es «evidente» porque «no actúa con neutralidad, sino con criterios políticos»

«Que el propio tribunal que avala la retirada de una inmunidad sea el que después decide si esa retirada fue imparcial demuestra hasta qué punto estamos ante una justicia viciada», dijo el jefe de filas de Vox en Bruselas, que apuntó que España «no puede esperar amparo de instituciones que han dejado de cumplir su función esencial».

Después de que el Tribunal Supremo español solicitara el suplicatorio para Puigdemont, Comín y Ponsatí, la Eurocámara designó como ponente del caso al eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, parte del grupo de los Conservadores y Reformistas igual que Vox en aquel momento.

Vox, además, estaba personado en la causa del procés.

El hecho de que el responsable del informe compartiera grupo con Vox hace que pueda percibirse como no imparcial y su designación sería contraria al derecho a una buena administración, según señala el TJUE en su sentencia de este jueves.

Los jueces subrayaron también que el Tribunal General «pasó por alto un elemento especialmente pertinente para la exigencia de imparcialidad»: el hecho de que, el 6 de marzo de 2019, Dzhambazki organizase un evento en el que participó Vox con el tema «Cataluña es España». EFE

lzu/ahg/llb