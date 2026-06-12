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BYD anuncia una inversión de 100 millones de dólares para fabricar baterías en Brasil

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São Paulo, 12 jun (EFE).- La empresa automotriz china BYD anunció este viernes una inversión de 500 millones de reales (unos 100 millones de dólares) en Brasil para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía.

La compañía de vehículos eléctricos señaló en un comunicado que la inversión se realizará en fases y «de forma creciente».

Asimismo, destacó la utilidad de estas baterías en un país con «desequilibrios regionales de generación» y donde priman sectores económicos que consumen mucha energía, como la minería o la agropecuaria.

BYD dijo que su experiencia en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos le valdrá para dar este paso y añadir una «pieza crucial» a las actividades de la empresa enfocadas a la transición energética.

«La compañía pasa no solo a suministrar medios de transporte limpios y generación solar, sino también infraestructura inteligente capaz de almacenar y gestionar, a gran escala, esa energía con total autonomía», apuntó.

De acuerdo con la empresa automotriz, se trata de la mayor inversión en Brasil en este tipo de baterías y la producción buscará adaptarse «de forma dinámica» a las demandas del mercado latinoamericano.

Con una presencia de más de 10 años en Brasil, BYD superó en 2025 los 200.000 vehículos eléctricos o híbridos vendidos en el país suramericano. EFE

jmc/mat/jrh

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