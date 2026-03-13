Bytedance, matriz china de Tiktok, adquiere chips Nvidia, según The Wall Street Journal

Pekín, 13 mar (EFE).- La tecnológica china ByteDance, conocida por ser la matriz de la popular red social TikTok, consiguió adquirir chips de alta gama Blackwell de Nvidia fuera de China para impulsar su ambición de convertirse en un líder mundial en inteligencia artificial (IA), informó The Wall Street Journal.

Según el medio, que citó a «personas familiarizadas con el asunto», Bytedance está trabajando con una empresa del sudeste asiático llamada Aolani Cloud para utilizar alrededor de 500 sistemas de computación Nvidia Blackwell en Malasia, que sumarían aproximadamente 36.000 chips B200.

Estados Unidos controla fuertemente la exportación de los chips de IA más avanzados de Nvidia hacia China, por lo que las empresas del gigante asiático han buscado eludir estas restricciones estableciendo centros de datos en otros países.

Si todos los arreglos se completan, el ‘hardware’ involucrado costaría probablemente más de 2.500 millones de dólares, señalaron las fuentes, y un portavoz de Aolani añadió que la empresa opera actualmente con alrededor de 100 millones de dólares en equipos informáticos.

El medio también apuntó que desde febrero de 2025, Aolani alquila servidores de IA en Malasia que contienen chips H100 de Nvidia a ByteDance. Para el nuevo plan Blackwell, que implica chips más avanzados, ByteDance ha realizado pagos iniciales y los dispositivos también se desplegarán en instalaciones en Malasia.

ByteDance planea usar esta potencia de cálculo para investigación y desarrollo en IA. Conocida principalmente como la creadora de Tiktok, la tecnológica ya cuenta con una variedad de aplicaciones de IA, tanto en China como en mercados extranjeros.

Entre sus creaciones se encuentran el chatbot Dola o el modelo de generación de vídeos Seedance, que llamó la atención recientemente por su capacidad de convertir guiones en escenas de cortometrajes realistas.

Tensiones con Estados Unidos

Durante más de tres años, las empresas tecnológicas chinas han enfrentado controles de exportación estadounidenses que impiden a Nvidia vender directamente a China sus chips de IA de gama alta, como los de la serie Blackwell.

El Gobierno chino también quiere introducir trabas a la compra de chips H200 con el fin de proteger su industria nacional de semiconductores y animar a las empresas locales de IA a utilizar componentes fabricados en el país.

Así, las empresas del gigante asiático comenzaron a recurrir a centros de datos ubicados fuera de su país, donde la aplicación de las normas de control de exportaciones de EE. UU. es menos estricta.

En estos lugares, intermediarios construyen instalaciones equipadas con los chips de Nvidia y «alquilan» el uso de esta capacidad de cálculo a las compañías chinas, permitiéndoles entrenar y ejecutar sus modelos de inteligencia artificial sin enviar los chips directamente a China. EFE

