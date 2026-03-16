ByteDance frena lanzamiento global de Seedance 2.0 por copyright, según The Information

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Pekín, 16 mar (EFE).- La compañía tecnológica ByteDance, matriz china de TikTok, frenó el lanzamiento global de su modelo de generación de vídeo con inteligencia artificial Seedance 2.0 tras recibir reclamaciones por posibles infracciones de copyright por parte de varios estudios de Hollywood, informó el portal especializado The Information.

La decisión se produce después de que grandes productoras y plataformas estadounidenses como Disney, Warner Bros., Paramount, Netflix y Sony enviaran cartas a la empresa exigiendo detener el uso de personajes protegidos por derechos de autor en vídeos generados con esta herramienta.

Según el citado medio, los estudios denunciaron que el modelo permitía crear escenas con personajes populares del cine y la televisión pocos días después de su lanzamiento, lo que provocó una rápida difusión de contenidos en redes sociales con figuras como Spider-Man, Darth Vader o el personaje conocido popularmente como Baby Yoda.

La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (Motion Picture Association, MPA) también expresó su preocupación y reclamó la suspensión de actividades que, a su juicio, suponían un uso no autorizado de obras protegidas por copyright.

La compañía había presentado Seedance 2.0 en febrero como una herramienta capaz de generar vídeos mediante inteligencia artificial a partir de texto, imágenes, audio y clips audiovisuales, orientada a sectores como la producción audiovisual, el comercio electrónico y la publicidad.

El reportaje añade que los equipos legales de ByteDance revisan posibles riesgos jurídicos del sistema, mientras ingenieros trabajan en reforzar los mecanismos de control para evitar que el modelo genere contenidos que puedan infringir derechos de autor.

El modelo ha ganado notoriedad en las últimas semanas por sus vídeos hiperrealistas, que medios chinos han comparado con el impacto que tuvo el sistema DeepSeek en el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial. EFE

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