Cámara Alta alemana rechaza prima para aliviar a empleados por encarecimiento combustibles

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Berlín, 8 may (EFE).- El Bundesrat, la Cámara Alta del Parlamento alemán, rechazó este viernes la norma aprobada por el Bundestag (Cámara Baja) que debía permitir a los empleadores pagar hasta julio de 2027 a sus trabajadores una prima de hasta 1.000 euros libre de cargas fiscales y sociales como medida de alivio ante el encarecimiento de los combustibles por la guerra contra Irán.

El Gobierno alemán y la Cámara Baja pueden recurrir ahora a la comisión de mediación, cuya función es encontrar un compromiso en los casos de desacuerdo entre ambas, informó en un comunicado este órgano, representativo de los estados federados (‘Länder’).

El portavoz adjunto del Ejecutivo alemán, Steffen Meyer, dijo en rueda de prensa que el Gobierno ha tomado nota de que el Bundesrat «no ha dado hoy su visto bueno» y «lamenta mucho esta decisión».

Agregó que el Ejecutivo «se mantiene firme en su plan de lograr un alivio para los ciudadanos ante el aumento de los precios de la energía» y subrayó que «todos deben hacer su contribución, tanto el Gobierno federal, como los estados federados».

Meyer recordó que entre las medidas rechazadas se incluye, en particular la reducción por dos meses del impuesto sobre los carburantes, que ya se está aplicando y «ya está surtiendo efecto», dijo.

En este sentido, defendió la bonificación de hasta 1.000 euros libre de impuestos y cotizaciones, «porque surte efecto rápidamente» y constituye una forma de apoyar de manera específica a los trabajadores, añadió.

«Creo que ahora es importante que el Gobierno federal y los estados federados aúnen fuerzas de cara al futuro y que, en el transcurso del procedimiento, debatan cómo se puede llevar a cabo finalmente este alivio», insistió.

La Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK), por su parte, calificó el veto del Bundesrat a la prima de 1.000 euros de «freno de emergencia necesario».

«Una prima bienintencionada no debe generar nuevas expectativas ni costes adicionales para las empresas. Porque ahora hay que reforzar la base económica», señaló el presidente de la DIHK, Peter Adrian.

Según Adrian, lo que las empresas necesitan ahora es un alivio fiable y amplio en materia de energía, impuestos, mano de obra y burocracia para aumentar la competitividad de la economía alemana. EFE

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