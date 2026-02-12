Cámara baja de EE.UU. vota a favor de revocar aranceles de Trump contra Canadá

Washington, 11 feb (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución para revocar los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, a productos canadienses.

La medida fue respaldada en una votación de 219 a 211, con seis legisladores republicanos uniéndose a los demócratas para poner fin a los gravámenes que Trump implementó el año pasado.

La votación es principalmente simbólica, ya que el proyecto aún deberá pasar por el Senado y recibir la aprobación del presidente, quien probablemente no la promulgaría.

A pesar de ello, la medida refleja las tensiones internas dentro del Partido Republicano, donde las deserciones de seis miembros resultaron decisivas para la aprobación de la resolución.

Trump criticó la medida a través de la red social Truth Social, advirtiendo que cualquier republicano que vote en contra de los aranceles enfrentará «serias consecuencias» en las próximas elecciones.

En su mensaje, defendió los gravámenes, argumentando que han proporcionado «seguridad económica y nacional» y que ningún legislador debería poner en riesgo ese privilegio.

La resolución fue presentada por el demócrata Gregory Meeks, quien afirmó que los aranceles han «dañado la relación con Canadá, acercándolos a China» y han provocado un aumento de precios para los consumidores estadounidenses.

Entre los republicanos que se unieron a los demócratas se encuentra Don Bacon, de Nebraska, quien calificó los gravámenes como un impuesto significativo que ha afectado a fabricantes, agricultores y consumidores.

El proyecto ahora se dirige al Senado, donde los republicanos también tienen mayoría, lo que reduce las posibilidades de que se convierta en ley.

Además, los aranceles de Trump enfrentan un examen legal, con la Corte Suprema próxima a decidir sobre la autoridad presidencial para imponer estos gravámenes. EFE

