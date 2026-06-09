Cámara Baja de EEUU aprueba 70.000 millones de dólares para agencias migratorias de Trump

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Washington, 9 jun (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto republicano de 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales migratorias durante el resto del mandato del presidente, Donald Trump, poniendo fin a cuatro meses de incertidumbre sobre los recursos destinados a su agenda de control migratorio.

La medida fue aprobada por un margen muy ajustado de 214 votos a favor y 212 en contra, y ahora será enviada al despacho de Trump, tras haber sido previamente aprobada por el Senado la semana pasada.

La ley aprobada destina la mayoría de los fondos al ICE y a la Patrulla fronteriza, logrando destrampar un bloqueo presupuestario derivado de una larga disputa sobre los límites de estas agencias luego de verse involucradas en la muerte del enfermero Alex Pretti y Nicole Good, durante operativos contra migrantes en Mineápolis.

Los demócratas en el Congreso se habían negado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a ICE y CBP, a menos que los republicanos aceptaran imponer nuevas restricciones a los agentes federales, las cuales nunca fueron implementadas.

Según datos del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), el presupuesto anual de ICE se había mantenido en los últimos años por debajo de los 10.000 millones de dólares, muy por debajo de los fondos aprobados este martes por la Cámara Baja.

La jefa de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Katherine Clark (Massachusetts), declaró el lunes ante el Comité de Reglas de la Cámara que el Congreso no debería asignar más dinero a la agencia, considerando que no era coherente darles más fondos cuando «el 60 % de las familias estadounidenses tienen dificultades para costear lo básico».

Con la firma prevista de Trump, ICE y la Patrulla Fronteriza dispondrán de financiación garantizada hasta el final de su mandato en 2029, en un esfuerzo por retomar su agenda de detenciones y deportaciones masivas. EFE

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