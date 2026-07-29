Cámara Baja india aprueba proyecto de ley contra la filtración de exámenes tras protestas

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Nueva Delhi, 29 jul (EFE).- La Cámara Baja del Parlamento indio (Lok Sabha) aprobó este miércoles un proyecto de ley que prevé hasta diez años de cárcel y multas de unos 60.000 dólares por filtraciones en exámenes oficiales, en respuesta a las protestas estudiantiles del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como “Cucarachas”.

«La Lok Sabha aprobó hoy el Proyecto de Ley de Enmienda (Prevención de Medios Injustos) en Exámenes Públicos, 2026, mediante votación a viva voz tras un extenso debate», anunció el Ministerio de Personal, Quejas Públicas y Pensiones en un comunicado.

El ministro adjunto del despacho del primer ministro Narendra Modi, Jitendra Singh, afirmó que las enmiendas aprobadas «reflejan la disposición del Ejecutivo indio a incorporar aportaciones constructivas, aprender de la experiencia y fortalecer aún más la ley para combatir eficazmente los delitos organizados relacionados con los exámenes».

Singh fue quién introdujo el proyecto de ley en el Parlamento el lunes, un paso que dio inicio a un debate de tres días de sesiones marcadas por las protestas de la oposición, que exigía respuestas por la actuación policial contra los manifestantes del CJP durante una marcha hacia el Parlamento el pasado 20 de julio.

La norma que superó su primer escollo y que ahora deberá ser ratificada por la Cámara Alta (Rajya Sabha) establece además que las investigaciones deberán concluir en un plazo de dos meses y que tribunales de vía rápida designados en cada estado celebren audiencias diarias para emitir sentencias en un máximo de tres meses.

El domingo, el primer ministro Narendra Modi anunció también la creación de un grupo de trabajo de alto nivel liderado por el experto tecnológico Nandan Nilekani para reformar el sistema de evaluaciones, reforzar su credibilidad y ampliar el uso de tecnología en las pruebas.

Las medidas llegan después de semanas de movilización de “Cucarachas” contra las filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a Medicina y una de las más competitivas del país.

La protesta logró este fin de semana la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quien el movimiento responsabilizaba políticamente de la crisis, pero sus líderes han advertido de que la salida del ministro no cierra sus demandas de reformas, compensaciones para familias de aspirantes fallecidos por suicidio y garantías para los manifestantes.

En la India, estos exámenes son especialmente sensibles porque millones de jóvenes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social. EFE

mtv/lss